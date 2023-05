"La seño me chupó mi bolón": el estremecedor audio de uno de los nenes abusados en el jardín de Palermo

La puerta del Jardín de Infantes Nucleado C Nro 9 estuvo repleta de padres y madres que le exigieron explicaciones a los directivos de la institución, luego de que un grupo de padres acusara a una docente de abusar de sus alumnos de tan sólo 4 años y denunciaran a otras dos maestras de ser cómplices de los hechos. Mientras algunos padres reclamaban por justicia, otros se acercaban para ir a buscar a sus hijos e hijas, porque todavía se daban clases normalmente en la institución.

Celina es mamá de uno de los niños que fue víctima de abuso sexual, por parte de las docentes. Ella se enteró de la situación, según le contó a BigBang en la puerta del colegio, el miércoles: “Mi hijo me contó sobre un baile, me dijo que era un secreto y un chiste a la vez. Yo le pregunté y me dijo ‘es un chiste de la seño Laura, ella nos hace bajar los pantalones”, relató.

Aterrada y muy angustiada, Celina inmediatamente agarró su teléfono y envió un contundente mensaje de alerta al grupo de WhatsApp que comparte con el resto de los padres del colegio. Y junto con el mensaje donde explicaba lo que estaba ocurriendo, la mujer envió un video (audio) con el escalofriante relato de su hijo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“La seño me chupó mi bolón (pene) y me dio el helado”, le dice el nene a su mamá, en el audio que fue compartido en el grupo y al que accedió este portal . “¿A quién más le hizo eso?”, le preguntó Celina. Y el nene contestó que “a todos mis amigos y a todos les dieron helado”. “Pero a (un compañero) no le dio helado, yo le regalé mi helado y le hizo también”, dijo al terminar el video.

Esto conmocionó a todo el grupo y comenzaron a salir más casos a la luz. “Hablando aparecen más denuncias. Por el momento no me contó más nada mi hijo”, manifestó

Celina, al igual que otros padres, pidió el pase de su hijo. “Hasta ahora no sabemos qué va a pasar. Hoy había una dando clase, los padres la vieron y la pudieron agarrar porque se estaba por escapar”, le comentó a BigBang. “Creemos que la dirección está implicada, porque cuando pasó esto los nenes nos dijeron que a quien no se dejaba abusar lo llevaban a la arena y la arena está atrás en el patio”, sentenció.

Según lo que pudo conocer este sitio, el colegio presenta varias denuncias desde antes. Ex padres de la institución se comunicaron con las madres de las víctimas y les dijeron que ellos habían cambiado de jardín a sus hijos porque notaban actitudes fuera de lo común entre los menores y también notaban un cierto temor a una docente.

En cuanto a esto último, varias madres le confirmaron a BigBang que muchos de los niños y niñas le tenían temor a una profesora en particular . Según explicaron, muchos de los alumnos lloraban a la entrada del jardín sin razón o se ponían detrás de sus madres cuando estaban por ingresar.

De acuerdo a la versión de las víctimas, los bailes, en donde se sacaban la ropa, sucedían en el salón, la biblioteca y en el patio. Lugares muy visibles para las autoridades de la institución, que aún así en conversación con las madres dijeron que desconocían lo que sucedía. En estos momentos, la institución sigue brindando clases de forma normal, y algunos padres y madres siguen llevando a sus hijos e hijas pese a las denuncias.