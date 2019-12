La siniestra confesión de un padre abusador que sigue libre: "No te voy a negar que manoseé a mi hija, pero..."

Después de un año de abusos por parte de su padre, una nena de 11 años pudo hablar con su mamá y le reveló el calvario al que la sometía su propio papá. La mujer hizo de inmediato la denuncia y reclama Justicia, dado que el hombre tiene una medida perimetral, pero sigue libre. El siniestro audio de WhatsApp en el que confesó haber abusado a su propia hija y su indignante explicación.

El audio, al que tuvo acceso el diario Crónica, es crudo y dura 45 segundos. "Sí, ya sé; ya sé que es mi hija y me ama, pero yo abusar de mi hija, no abusé de mi hija", asegura, aunque de inmediato reconoce: "No te voy a negar, la manoseé a mi hija, pero cuando me di cuenta ya era tarde, ¿entendés?".

"De abusarla sexualmente jamás se lo haría a mi hija", prosiguió, reincidiendo en su propia contradicción. "Ya sé que esto que hice de manosearla es violación, pero bueno. ¿Qué voy a hacer? La Justicia dirá. Está bien, no voy a negar que la manoseé a mi hija. No sé qué me pasó en la cabeza, qué se yo. Pero bueno".

Los abusos comenzaron hace un año, pero la madre de la víctima recién se enteró el lunes de lo que sucedía en su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Pontevedra. Realizó la denuncia y el caso está ahora cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° de Morón. La Justicia determinó la asignación de una perimetral de 500 metros, pero no su detención, dado que la confesión del hombre tuvo lugar después de la presentación judicial.

En tanto, la nena reveló que también sufrió abusos con acceso carnal.