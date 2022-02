La siniestra estrategia de defensa del asesino de la ciclista y el revés judicial que recibió

La Justicia confirmó la prisión preventiva contra José Carlos Olaya González por el homicidio de Marcela Bimonte, la ciclista de 62 años que fue atropellada a principios de enero en los bosques de Palermo. Así lo dispuso ayer la Sala de la Cámara de Apelaciones en un fallo al que tuvo acceso BigBang.

En el mismo, los magistrados Jorge Atilio Franza, Marcelo Vázquez y José Sáez Capel, rechazaron por unanimidad el recurso presentado por la defensa de Olaya González, al que consideraron como una suerte de “forum shopping”, término utilizado en la jerga judicial para buscar un "juzgado ameno".

Es que luego de que se dictó la prisión preventiva, la defensa de Olaya González buscó que la causa pasara al fuero nacional y evitar así la Justicia porteña. “Es evidente que la jurisdicción local ha sido quien ha intervenido de forma primigenia, tal como surge del sumario policial (N° 1018/2022 de la Comisaría Comuna Vecinal 14C)”, sostuvieron los magistrados.

Pero no sólo eso, en su fallo consideran que existe riesgo procesal de que el detenido, en caso de aguardar el juicio en libertad, se fugue. Cuando se dicta una prisión preventiva se puede hacer ante dos escenarios: la fuga o la posibilidad de que el detenido pueda inferir en la investigación. Para los magistrados, Olaya González al haberse escapado en un principio de la escena del crimen podría volver a repetir esa conducta.

“La normativa vigente —artículo 181 del CPPCABA– solo admite restringir la libertad ambulatoria por peligro de fuga ‘(…) cuando la objetiva valoración de las circunstancias del caso, los antecedentes y circunstancias personales del/la imputado/a permitan sospechar fundadamente que intentará substraerse a las obligaciones procesales’”, manifestaron los jueces.

“La defensa no ha logrado demostrar el error de la judicante, pues no puede presumirse que efectivamente en este caso el Sr. O. G. no intentará evadir el proceso, máxime cuando la pena en expectativa sería de efectivo cumplimiento, siendo que el dictado de la medida en cuestión es la que mejor se adecua a las circunstancias del caso y es la que mejor asegurará el acatamiento del imputado”, agregaron.

"Resulta relevante en este aspecto observar la conducta posterior del imputado quien, carente de empatía alguna con las múltiples víctimas que habría embestido, tuvo la templanza para tomar sus pertenencias y retirarse del lugar. En este sentido, la a quo consideró de manera integral las constancias de la causa, valorando la conducta del Sr. Olaya González y la pena en expectativa, para concluir que en el caso se presenta el peligro de fuga suficiente para dictar la medida cuestionada por la defensa, de conformidad con el artículo 181 del CPPCABA”, remarcaron.

El hecho en el que falleció Marcela Bimonte ocurrió el primer domingo de enero por la mañana en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 14C se trasladaron luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo particular Ford Focus -de color rojo- había embestido a cinco ciclistas.

Tras abandonar en el lugar a las víctimas, el conductor del Focus, Olaya González, abordó una camioneta que lo sacó del lugar, que fue encontrada más tarde en el partido bonaerense de Avellaneda, donde fue detenido con tres acompañantes.

A los otros tres hombres, que habían sido imputados por encubrimiento agravado por haber ayudado a escapar al conductor en la camioneta tras el atropellamiento, se les otorgó la libertad con medidas restrictivas, por lo que deberán presentarse ante la fiscalía cada 15 días, entre otras condiciones.