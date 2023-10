La terrible declaración de la víctima de Guazzora: dio detalles del abuso y reconoció la casa

Hace casi dos meses que el periodista Ezequiel Guazzora se encuentra prófugo de la Justicia tras tener una denuncia por abuso sexual. Sin embargo, con el correr de los días la causa sigue avanzando y ya no sólo que se confirmó la prisión preventiva para Paola Andrea de Martino, madre de la víctima y encargada de entregarla a cambio de dinero, sino que la denunciante declaró, identificó el lugar en donde fue abusada y dio detalles sobre lo sucedido.

La causa fue iniciada en el año 2022 y se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, que pidió la captura de Guazzora, de 40 años, luego de ser denunciado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La medida fue llevada a cabo el 14 de agosto, porque el día anterior, en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) un grupo de Policías se hicieron presentes en la mesa donde Guazzora debía emitir su voto para arrestarlo. Aun así, a pesar de integrar la lista como candidato de Guillermo Moreno, se enteró de que lo estaban esperando y se fugó. "Tiene un pedido de captura vigente por abuso sexual desde el 14 de agosto", confirmaron fuentes cercanas al caso. La orden de captura fue dispuesta por el juez Santiago Carlos Bignone en una causa caratulada como “corrupción de un menor de 18 años de edad”.

Según pudieron dar a conocer quienes investigan el caso, el periodista habría conocido a la madre de la víctima, Paola Andrea de Martino, que ya fue detenida, en el marco de una reunión política, debido a que era empleada del Ministerio de Producción y Trabajo. En ese entonces, Guazzora le transfirió un monto de dinero para tener relaciones sexuales con su hija menor de edad, que fue llevado a cabo en el departamento de él, en la calle Neuquén al 1000 ubicado en el barrio de Caballito.

PROTEX sumó al expediente una serie de capturas de pantalla donde se ve la conversación a través de Instagram que mantenían los dos mientras planificaban el abuso sexual a la menor. “La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, indica. Luego, Guazzora ofrece: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, ¿100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”, insistió.

En la conversación, además, aparecen referencias a otras víctimas: “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, afirma el periodista. Más adelante, la mujer le recrimina: "Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra", aparentemente, de esta forma, la implicada la reclama el dinero prometido por el intercambio. Mientras que Guazzora le responde: "Nunca te fallé, ¿ok?".

Mientras en aquel domingo electivo se buscaba dar con la detención de los dos, solamente se tuvo arrestar a Martino y hace pocas horas, la Cámara de Crimen confirmó la prisión preventiva por “corrupción de menores agravados y abuso sexual de menores en calidad de partícipe necesario.”

Aun así, del periodista, a casi dos meses de que se fugara, todavía no hay rastros. Lo último que hizo fue enviarle una carta documento al Poder Judicial a través de su abogado, asegurando que seguirá en esa posición si no cambian la decisión. “Corren el riesgo de que me mantenga en esta situación durante todo el plazo de prescripción”, decía el escrito.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer un detalle que lo complicaría mucho más en la causa: declaró la víctima. En su discurso, no sólo pudo reconocer el departamento en donde fue abusada, identificando el interior y exterior del mismo, sino que habló de la vestimenta que llevaba Guazzora, e incluso entregó un buzo que tenía puesto el periodista el día del hecho y hasta dio detalles de lo sucedido.

Estas mismas, fueron validadas por los jueces que escucharon su relato y hasta manifestaron que todo lo que dice la víctima tiene cierto punto de coherencia. “La menor tiene un discurso coherente, bien estructurado" y que "no hay elementos que indiquen la participación de terceros", indicaron.

Ante esto, la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de exención de prisión del periodista y tampoco le aceptó tener como defensor de Guazzora al penalista Adrián Albor. Ahora, sólo quedará dar con su paradero y ejecutar la detención.