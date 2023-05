La trágica historia de la familia Torrén: ya son cuatro los hermanos del futbolista asesinados

Son horas de profundo dolor en la vida de Miguel Ángel Torrén, quien este fin de semana recibió la noticia de que José Sixto, su hermano, fue asesinado a balazos en su casa de Rosario. "Hoy me toca despedir a mi gran hermano... Todos desearían tener a un hermano que dé la vida por uno y él así era. De chico me cuidaba y de grande también", lo despidió el jugador de Argentinos Juniors a través de las redes sociales.

El jugador ya había sufrido la pérdida de sus otros hermanos, Walter, Gabriel y Luis, y en las últimas horas la de José, de 42 años. Todos en Rosario. Este último era uno de los familiares más cercanos del defensor.

Según fuentes policiales, los sicarios llegaron en dos motos, frenaron en un pasillo que separa un asentamiento irregular del predio en el que funciona la Oficina de Recepción de Detenidos (conocida como Order) y la Unidad Penitenciaria N° 5, y comenzaron a llamar a “Coqui”, el apodo del hermano del defensor del "Bicho". Ni bien se asomó a la puerta, lo acribillaron.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los peritos registraron cinco orificios de arma de fuego en el tórax y otros cinco en la espalda, que corresponden al ingreso y egreso de las balas. En paralelo, los forenses incautaron en el lugar cinco vainas servidas calibre 380, que serán enviadas a analizar. La causa está a cargo del fiscal, Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos, quien ordenó a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) la toma de testimonios a los vecinos y el relevamiento de las cámaras que tiene la cárcel y que hay en ese sector oeste de Rosario.

"Tenía virtudes y unas no tantas, pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Era el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia… El que me decía: ‘Yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso’”, sostuvo Torren al postear una foto junto a su hermano y finalizó: “Descansá en paz, Coqui, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos”.

Tres muertes, tres hermanos: un drama sin fin

Miguel Ángel Torrén es el menor de seis hermanos y como la mayoría de los futbolistas, este deporte lo ayudó para salir de un barrio complicado de Santa Fe. Pero el drama familiar comenzó hace 13 años. El primero en ser asesinado fue Walter Torrén, de 32 años, quien en abril de 2010 recibió un disparo en la espalda mientras jugaba un partido de fútbol en un torneo del barrio Toba, situado en la zona sudoeste de Rosario. Según lo que se pudo averiguar en ese momento, Walter había tenido una pelea física con otro hombre en ese lugar, cuando llegó un tercero y le disparó, causándole una herida que lo llevó a la muerte.

Leer mas "No podíamos confiar en quienes nos tenían que cuidar": los vecinos de San Miguel del Monte, a cuatro años de la masacre

Una década después, en mayo del 2020, fue asesinado Gabriel Torrén, de 34 años, quien recibió una golpiza que le provocó la muerte, luego de una pelea con dos de sus cuñados. Todo por la venta de una propiedad. El tercer hermano del futbolista que murió víctima de un homicidio fue Luis Torrén, de 43 años, quien falleció tras permanecer internado en grave estado durante varios días luego de recibir tres disparos en el abdomen y el tórax, en septiembre de 2021. Luis había sido herido de gravedad el 25 de agosto de aquel año, cuando fue atacado mientras caminaba por la vereda de la calle Puerto Argentino al 4200 de la ciudad de Rosario.