La tremenda declaración de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo: "Quería tirarse del balcón"

Felipe Fort, el hijo del mediático y empresario chocolatero Ricardo, fue una de las primeras personas en declarar luego de la muerte de su tutor, Gustavo Martínez, que cayó desde el piso 21 en donde residen junto con su hermana Marta en el barrio porteño de Belgrano. Ante los efectivos de la Policía de la Ciudad que llegaron en la madrugada, Fort contó que su tutor se encontraba deprimido y que en reiteradas ocasiones hizo alusión a tirarse del balcón.

El joven afirmó que Martínez hacía días que se encontraba deprimido en virtud que él y su hermana melliza cumplirán en unos días la mayoría de edad. El adolescente también le dijo a los investigadores que Martínez mencionaba querer arrojarse del balcón y que desconocía si se encontraba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Según las fuentes, en el lugar no se observaban signos de violencia ni desorden, y se pudo ver que uno de los balcones que dan al frente con la calle Sucre y la habitación de Martínez tenía la red protectora cortada.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 59, a cargo de Laura Belloqui, que dispuso darle intervención a una brigada de la División Homicidios para esclarecer el hecho bajo la carátula de "averiguación causales de muerte", como es de rigor en este tipo de casos.

En los últimos meses Martinez y los hijos de Fort habían regresado a las primeras planas luego de que acordaron realizar un documental sobre la vida de Ricardo Fort que se estima estaría listo en algún punto de este año. En ese contexto, en noviembre cerca de un nuevo aniversario de la muerte de “El Comandante”, Martínez contó por primera vez en una entrevista que había recibido señales de parte del chocolatero después de su muerte.

“Ricardo está presente, sí. Me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo. Una vez entro y no escuchaba nada, no había nada... Ricardo ya había fallecido. Y escucho ruidos, de repente, muchos ruidos. ¡Dame la puerta que me la llevo! Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar. Feli me contó lo mismo, que fue igual. Ahora ya no voy ahí, ¿para qué?”, contó entre risas en una entrevista con Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.

Fort murió el 25 de noviembre de 2013 luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Sanatorio de la Trinidad, donde se encontraba internado por una fractura de fémur periprostética.

En 2017, como invitado al programa de Mirtha Legrand, Martínez contó cómo llevaba adelante la crianza de los chicos y recordó el momento en el que les tuvo que contar que su papá había muerto. “Ellos siempre hicieron terapia, entonces llamé a la psicóloga de Feli y le pregunté: ‘¿Cómo manejo esto?’ y ella me respondió: ‘Con la verdad’. Felipe me dijo: ‘Ya sé lo que me vas a contar, que papá falleció’. En ese instante Martita se echó a llorar. Fue muy duro”, contó.

Y agregó: “Le agradezco a Ricardo que haya confiado en mí porque esas dos criaturas son lo que más amo en la vida”.