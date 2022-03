La tremenda denuncia contra Christian Martin: "Me dijo que iba a aparecer flotando en el Río de la Plata"

Una comparación que hizo uno de sus seguidores de las redes sociales destapó una olla de agresión y violencia dentro del entorno del reconocido periodista Christian Martin. Ahora, su hermana, María Lucila Martin Bula, contó que fue víctima de un episodio de violencia de género por parte del cronista, quien, según su relato, la golpeó en el cuello y "casi la mata". Por ese hecho, el periodista deportivo estuvo detenido en Londres.

Todo se originó la semana pasada, cuando durante una de sus transmisiones diarias sobre la disputa entre Ucrania y Rusia que actualmente mantiene en vilo a gran parte del mundo, Martin se deshizo en insultos contra Santiago Cúneo, luego de que un seguidor le dijera que era parecido al conductor de Uno Más Uno Tres, ciclo que se emite por la pantalla de Canal 22 desde 2018 y que no tiene filtro alguno. Fue entonces que el corresponsal de LN+ lo criticó con todo. Martin dijo que él tenía éxito pero que Cúneo era un desconocido para la mayoría.

Esto provocó la ira de Cúneo, quien en primer lugar lo insultó a diestra y siniestra sin ningún tipo de censura, y días más tarde, lo acusó públicamente de "haber querido matar" a su hermana en Londres. "Primero voy a mostrar quién sos gordo idiota, cagón, maricón, estúpido, tarado, traidor a la patria, inglés de mierda que se hace llamar vikingo. ¿Sabés qué? Chupame la p....boludo, acá somos todos criollos", dijo y luego lo invitó a pelear en Plaza Roja, la más famosa de Moscú.

Peor en su último programa, Cúneo redobló la apuesta y presentó al aire a María Lucila Martin Bula, hermana del periodista, quien contó que su hermano la estuvo "ahorcando y pegando durante una hora". "Mi hermano fue preso en Londres por casi matarme. Quiero contar cómo es este hijo de p....", sostuvo la mujer. El hecho fue denunciado en Londres años atrás y, de acuerdo con la denuncia, ocurrió dentro de una habitación.

Desde España, María Lucila relató el calvario que vivió a manos del periodista que en ese momento trabajaba para la cadena Fox. "Durante una hora y media me estuvo pegando y ahorcando. No fue un golpe, una secuencia de hora y media. Empezamos con Panamerican Sports Network (PSN), que después cerró. donde hacíamos el semanal de Champions League y el Western Union World Football Show", contó.

Y siguió: "Cuando desaparece PSN, pasamos a FOX y teníamos permiso de parte de Federico Infante y de Walter Safarian de vender en exclusiva a FOX en Argentina y después, revender la misma entrevista a otros canales. Él trabajaba para un canal polaco en Inglaterra y la que viajaba era yo. Mi gran debut fue cuando la "Brujita" Verón (Juan Sebastián) firmó en Manchester United y después de dos años de hablar con nadie, me habló".

Visiblemente nerviosa, María Lucila reveló que siempre fue mala la relación con Christian Martin. "Siempre me trató mal, de chicos me metía la cabeza en el inodoro y otras cosas más graves que prefiero no contar y que me marcaron. Lo sabía mi mamá y me daba mucha vergüenza. De chicos me hizo la vida imposible, él era el titiritero, el hermano mayor y nos manejaba a todos. Mis padres murieron como perros, abandonados por él. Siempre eme trató mal", denunció. También dio a entender que el periodista la habría abusado sexualmente.

Sobre el hecho que denuncia, explicó que todo esto sucedió en una habitación y que Christian Martin le puso una almohada en la cabeza mientras la sostenía del cuello y las manos. "Siempre trató mal a todo el mundo, pero ese día le contesté. Me llevé una almohada en la cabeza primero, luego me dio vuelta, me agarró las manos, se tiró arriba mío y me empezó a ahorcar. Me ponía contra una esquina, contra la otra. Me salvé porque me encerré en el baño", dijo.

En ese momento -según María Lucila- estaban trabajando para la marca Nike y la cadena FOX. "Cristiano Ronaldo estaba presentando unos botines, íbamos por el segundo o tercer día y no habíamos dormido. Grito: ´Help´, aparece la policía y me sacan fotos de las lesiones en el pecho, en todo el cuerpo y la espalda. A él se lo llevaron preso y a mi me tomaron la denuncia. Ahí me dijo, en español, que me prepare porque cuando salga me iba a matar", detalló.

De acuerdo a su testimonio, el periodista se declaró "culpable" ante las autoridades de Reino Unido y una vez salió en libertad, acusó a su hermana de enloquecer y destruir los equipos de la cadena televisiva. "Solo me llamó una vez para decirme que si iba a Buenos Aires a hablar, iba a aparecer flotando en el Río de la Plata. Me dice que le iba a pagar 100 euros a algún patovica, con los que él había trabajado, y me bajaban para aparecer flotando en el Río de la Plata. Siempre tuve miedo y hasta me mudé. Otra vez me voy a mudar porque no quiero que sepa dónde estoy, porque le tengo miedo y es bravo. Cuando se enoja, lo hace de manera muy violenta", manifestó.

Durante la entrevista, María Lucila aseguró que su hermano, que vive en Europa desde 1994, “odia a la Argentina”. “La odia mucho. Odia el fútbol argentino, el mate, la cumbia y el cuarteto, todo”, dijo respecto del ex jugador de rugby surgido en el Club Atlético San Isidro (CASI), y agregó: “Y los que no son blancos y los que no son de San Isidro, el de Boulogne no es de San isidro, el de Villa Adelina tampoco, y los trata como negros de mierda”. "Caí en una depresión muy fuerte. Me arrebató a mis padres, mi trabajo y decía que yo mentía, a pesar de que le había mandado la denuncia y las fotos de mis golpes a todos", concluyó.

Ante esta fuerte denuncia, Christian Martin se refirió al tema unos cuantos segundos durante uno de sus típicos streamings y advirtió que dejó todo en mano de sus abogados: "Voy a ser muy sincero con estos videos viralizados por este gente. No tengo nada que ocultar. Soy un buen tipo, sí he cometido errores en mi vida, como todos. Los problemas legales los dejo en manos de mis abogados, tanto en España como en la Argentina".