"La venganza se sirve en plato frío": así fue el crimen del femicida de Loma Hermosa

Los vecinos de la localidad de Loma Hermosa no salen de su asombro tras el brutal femicidio de Verónica Esther Villalba, la mujer de 52 años que fue atacada y brutalmente asesinada por su pareja dentro de la panadería donde trabajaba. Luego de conocerse el trágico hecho, el comercio puso a disposición las imágenes de la cámara de seguridad que registraron el momento previo al femicidio donde se lo ve a Hugo Antonio Marchi, de 65 años, llegar al local ubicado en la calle Morganti 9200 y sorprender a la víctima, que en ese momento estaba ordenando, limpiando y preparando la mercadería para vender cerca de la entrada.

El femicidio ocurrió cerca de las 6.20 en la panadería "Martín Fierro". Según puede observarse en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del local, el hombre ingresó al y sorprendió a Villalba, quien ya estaba trabajando, le dejó sobre el mostrador un sobre de papel madera en el que aparentemente estaba el Formulario 08 para la transferencia de un auto. Tras un breve intercambio, la mujer toma el sobre y se retira del salón.

En ese momento, Marchi agarra el arma de fuego que se le acababa de caer y comenzó a perseguirla hasta el fondo de la panadería. Ahí, la asesinó de cuatro balazos delante de un empleado y, luego, se suicidó disparándose en la cabeza. Precisamente fue este empleado el que le contó a la policía la secuencia del brutal femicidio y hasta explicó que el agresor lo amenazó a él con matarlo para que se fuera del local.

Los vecinos fueron los que llamaron al 911. Rápidamente una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y un médico constató que tanto la víctima como su agresor habían fallecido. La causa quedó en manos de la fiscal Marcela Costa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de San Martín, quien determinó a raíz de varias pericias que la mujer había recibido cuatro disparos, dos de ellos en la zona izquierda de la cabeza y el resto en el pecho.

Mientras que Marchi fue encontrado con un tiro del lado derecho de la cabeza y un revólver calibre .38. En las últimas horas trascendieron algunos de los perturbadores mensajes que el agresor había publicado en las redes sociales. De hecho, el 14 de agosto Villalba había publicado en su estado de Facebook "felizmente soltera" y casi en simultáneo, el femicida publicó: "Dolido pero no vencido", y 72 horas después, escribió: "La venganza se sirve en plato frío".

Marina, compañera de trabajo de la víctima, contó que Marchi "la acosaba con mensajes para volver porque hacía un mes que se habían separado" y él "no podía aceptar la separación". "Hasta el domingo me mostró que él le decía que la amaba y que quería volver. Ella no quería saber más nada. Quería terminar el trámite (transferencia) del auto, que era de él pero estaba al nombre de ella", dijo en diálogo con C5N en relación al Ford Focus en disputa.

La empleada de la panadería agregó que la víctima tenía una hija de una anterior pareja y dijo que era "una excelente persona, muy solidaria y re buena". Por su parte Lucía, dueña del local, contó que dos minutos después de que ingresara Villalba a trabajar lo hizo su ex pareja. Además, sostuvo que en cuestión de segundos sacó el arma y si bien la víctima intentó correr para el fondo para escapar, fue asesinada. "Continuamente le mandaba mensajes y decía que se iba a matar él. Yo le dije hace dos semanas que por qué no lo denunciaba y ella decía que como él nunca le había pegado ni nada, no le iban a dar bolilla", agregó Lucía en una nota con Crónica TV.

Por su parte Silvia, vecina y clienta de la panadería, relató que escuchó los gritos del empleado compañero de Villalba cuando pedía ayuda. La vecina detalló que la víctima le dijo que se había separado luego de nueve años de relación y que la expareja "la hostigaba y le hacía daño psicológico". "Que las chicas que pasen por esto hablen, que no haya más Vero", pidió ante las cámaras del canal Todo Noticias. Al tomar conocimiento del femicidio y suicidio, la fiscal Costas se dirigió al lugar y solicitó que la Policía Científica lleve a cabo las primeras pericias mientras se le tomaba declaración al empleado de la panadería que estuvo presente al momento de los hechos.