"La vida de mi papá arruinada": condenaron a cuatro años de prisión al joven que golpeó al playero

A casi dos meses de que se cumplan dos años de la trompada que Carlos Manuel A. le dio en la cara al playero Arturo López en el barrio porteño de Monserrat, y que se viralizó por todas las pantallas del país por la crueldad de la historia que desató el arrebato, el juez de 1ª Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Villanueva, condenó a cuatro años y seis meses de prisión efectiva al joven agresor.

Recordemos que el empleado quedó dañado con secuelas irreversibles, por las que todavía se encuentra en rehabilitación. Aunque la investigación judicial no comenzó hasta una semana después de los hechos, cuando ya los noticieros mostraban lo sucedido día y noche, y la presión de la familia del trabajador se hacía escuchar, la pena dictada por el magistrado fue menor a lo solicitado por el fiscal de juicio, Mauro Tereszko, quien había pedido cinco años y cuatro meses de prisión.

El joven ya venía cumpliendo arresto domiciliario y estaba acusado por lesiones graves el cual contempla una pena de tres a 10 años de prisión. Finalmente, fue de cuatro años y seis meses de cumplimiento efectivo. El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2021, y el chico tenía en el momento del hecho 17 años, aunque en el transcurrir de la causa cumplió los 18 y ahora debe enfrentar un castigo acorde a sus actos.

Todo pasó cerca de las 17, en la playa del estacionamiento del barrio porteño de Monserrat. Allí, López fue increpado por Carlos Manuel A., quien en ese momento le reclamaba por un "rayón" que tenía su auto. En las imágenes de la cámara de seguridad del lugar se observa cómo el agresor, acompañado por sus hermanos y su madre, golpea a López en la cara, provocando que se caiga e impacte fuertemente contra el suelo, quedando inconsciente en el lugar.

La víctima fue trasladada rápidamente en una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) hacia la Clínica Iteba, ubicada el barrio porteño de Flores, con un diagnóstico de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, y con riesgo de vida. Lo cierto es que el adolescente se entregó luego de estar varios meses prófugo y en junio del año pasado recibió la prisión domiciliaria.

Fue el 26 de mayo del 2022 cuando la causa fue elevada a juicio oral. Un mes después, se realizó una audiencia de prisión preventiva morigerada solicitada por la defensa oficial del imputado. Según las fuentes, el fiscal Tereszko y la querella que representa la familia y las hijas de la víctima, se habían opuesto enfáticamente y le solicitaron a la jueza Carla Cavalliere que se mantuviera la detención del joven procesado hasta el juicio oral. Sin embargo, nada de esto ocurrió.

El representante del Ministerio Público había hecho saber que la etapa de investigación estaba agotada y que la fiscalía estaba en condiciones inmediatas de realizar un juicio penal. Pese al recurso negativo del fiscal -que oportunamente ya se había manifestado en contra del tope de 60 días de detención otorgado a fines de abril del 2022- Cavalliere morigeró la detención y ordenó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Cabe remarcar que Carlos Manuel A. se había presentado ante la Justicia el 29 de abril a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 2048, en el barrio de Balvanera. Tras pasar más de cinco meses prófugo, el adolescente optó por entregarse días antes de cumplir la mayoría de edad.

El joven fue condenado el año pasado y se lo declaró culpable del delito de lesiones gravísimas, pero en el régimen penal juvenil se termina el proceso con el denominado juicio de censura, donde finalmente se impone la pena. Este veredicto fue impuesto por el juez penal juvenil de la Ciudad, Alejandro Villanueva, luego de varias sesiones esta semana donde primero escuchó a la familia de López, a la defensa, a la fiscalía y finalmente impuso la pena.

Por ahora, el joven permanecerá bajo arresto domiciliario hasta que quede firme la sentencia ya que en el establecimiento de régimen penal juvenil se venció el plazo para que purgue su detención hasta la confirmación del fallo. "Mi familia quedó destrozada. La vida de mi papá arruinada. Todos nuestros planes quedaron cortados por este hijo de puta que un día se levantó con ganas de hacerse el malo con un hombre que estaba trabajando (algo que no acostumbra a hacer esta familia de estafadores), de 66 años en ese momento, y golpearlo brutalmente a traición como un verdadero cobarde", había sido el brital descargo de Florencia, la hija de la víctima.

A la salida de la sala de tribunales, las hijas y la abogada, ex pareja de Arturo López, hablaron con la prensa y expresaron sentirse conformes con la resolución. “Nos vamos más conformes con la Justicia, nos permite ir cerrando este ciclo horrible. La salud de papá no va a volver a ser la misma, no hay posibilidad de recuperación, pero nos da alivio. Una sensación de que la Justicia se equiparó y estuvo a la altura de lo que esperábamos”, manifestó Florencia.

En diálogo con Splendid AM 990, Miriam Luna, representante del playero, sostuvo: "Estábamos con mucha incertidumbre, nervios, cansancio y sentimos, dentro de todo, que toda esa lucha no fue en vano". Acerca de la salud de López y los problemas que padece, resaltó: "Arturo sigue poniendo el cuerpo día a día para los médicos, para tratar de cumplir con su rehabilitación y es la persona con la que se va a quedar con secuelas de por vida".

La abogada resaltó además que de "parte del agresor ni de la familia tuvimos un pedido de disculpas si no que más bien fue todo lo contrario". Aunque en todo momento señaló estar conforme, hizo hincapié en que para la familia sigue el dolor: "Nunca va a estar ese sentimiento firme pero en tema judicial el fiscal había pedido cinco años y tres meses, y yo lo máximo de seis años y ocho meses".