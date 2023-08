"La vida se la arrancaron en un segundo": mataron de un disparo en la cabeza a un médico en Morón

Eran alrededor de las 17 del jueves cuando Juan Carlos Cruz, un cirujano de 52 años, estaba llegando a su casa en la localidad bonaerense de Morón. En ese momento, fuer interceptado por delincuentes que le robaron el auto, lo asesinaron de un certero disparo en la cabeza y luego se dieron a la fuga. “Mi hermano daba su vida por la gente y se lo llevaron en un segundo. La vida se la arrancaron en un segundo”, dijo Victoria, envuelta en un mar de lágrimas, su hermana.

El hecho ocurrió entre las calles Lanús y Gregoria Pérez, a metros del Instituto de Enseñanza Modelo "José Manuel Estrada" de Moreno. En ese momento, la víctima estaba retirando pertenencias de su Fiat Cronos de color rojo estacionado en la calle cuando fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y que lo abordaron para exigirle el vehículo.

La secuencia tardó poco menos de 20 segundos. Sin mediar palabra, los asaltantes dispararon contra el médico, se subieron a su auto, que quedó tendida en el lugar, y escaparon. Si bien el fiscal Matías Rappazzo, de la UFI N°7 de la jurisdicción, a cargo de la investigación, determinó que no hay testigos del hecho, fueron los vecinos del lugar que, al escuchar las detonaciones, dieron aviso de inmediato al 911.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al lugar acudieron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, quienes al llegar a la escena constataron el fallecimiento del médico que se desempeñaba en el hospital Carrillo de Ciudadela. Minutos después, llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que los efectivos abocados al operativo hallaron minutos después el auto robado de la víctima abandonado en la localidad vecina de Rafael Castillo.

El fiscal dispuso la realización de la autopsia para determinar si la víctima presentaba más de un impacto de bala, y el análisis de las cámaras de seguridad de los alrededores. De hecho, una cámara ubicada en la esquina de la escena del crimen registró gran parte de la secuencia de lo ocurrido, aunque a cierta distancia. “Venimos de abajo, de muy abajo. Mi hermano no vivía en un palacio", sostuvo la hermana de Juan Carlos.

A su vez, advirtió que a su hermano "no le pagaban bien" y que tampoco tenía "un techo digno" donde vivir. "Ese era el sueldo de un cirujano. No le pagaban bien. No tenía un techo digno porque no le pagan bien y encima lo rematan. Lo remataron con un tiro en la cabeza. En este país no hay hambre, hay vagos de mierda. En este país tienen que cambiar las leyes. A ver a quién tienen que favorecer", sostuvo la mujer, visiblemente angustiada.

La autopsia determinó que el médico recibió un único tiro en la cabeza que le costó la vida. "Así estamos, este país es así, no tenés que hacer una mierda para tener acceso y derecho a todo. Los que tienen los planes, tienen las uñas a full al día, el pelo al día y tienen todos los derechos y sus hijos tienen el derecho al plan alimentar, a lo que quieras. Este país es ese que tiene que cambiar las leyes, tienen que cambiar, tienen que ver a quién favorecen, Él (por la víctima) siempre traía un pack de leche para los chicos, le compraba para él y traía para acá, compraba para él, era eso mi hermano, y eso era, eso tiene que ser el país, uno para el otro y el otro para uno", manifestó Victoría.

Frente a las cámaras, la hermana de Juan Carlos dio detalles de la última conversación que mantuvo con él en la mesa familia. "Estaba feliz, había hecho el día anterior una operación. Hace un mes que está como jefe de quirófano y dijo: ´yo quiero dejar el legado de lo que aprendí, ahora todo es digital, todo es computadora, yo quiero enseñar, porque lo que a mí me enseñaron no lo enseñan ahora´. Esas fueron las últimas palabras que tuvimos en un almuerzo con mis hijas. Estaba enseñando el quirófano a todos los residentes, estaba enseñando muchísimos métodos de operación", contó Victoria con lágrimas en sus ojos.

Al final, la mujer recordó que poco antes del asesinato de su hermano habló con él sobre el crimen de Morena, la nena de 11 años asesinada por motochorros en Lanús. "Yo tengo un nene de 14 años que va a la base, y no recibe ninguna caja de alimento, más con todo el esfuerzo que hicimos para que él entre ahí. Y le digo, mi hijo lo lleva y lo traemos todo el tiempo, si no es uno es otro, y así nos turnamos en llevarlo y tener a mi nene. Y yo le decía, ni en pedo ahora hablo a mi hijo, le digo, porque estábamos hablando de soltarlo, que empiece a salir solo", dijo y reclamó: "¿Dónde están los derechos humanos de mi hermano me pregunto a cada segundo? Necesito los derechos humanos para él".