La violencia en Rosario no tiene fin: abandonaron en un descampado a una embarazada asesinada

El cadáver de una joven que se cree que estaba embarazada y que fue ultimada a balazos fue encontrado en las últimas horas a metros de un auto incendiado, en un sector de quintas y descampados del sudoeste de la ciudad de Rosario.

Además de los balazos, el cuerpo de la víctima presentaba quemaduras y estaba tirado sobre la tierra. Cerca del auto, un Chevrolet Spin, se encontraron dos vainas servidas. Todo ocurrió cerca del Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, el predio deportivo de Newell’s.

La causa quedó a cargo de la fiscal Gisela Paolicelli, quien ordenó llevar a cabo la autopsia para determinar las causales de muerte, la identidad de la joven, de quien se cree tendría 25 años y terminar de confirmar si estaba embarazada.

En declaraciones a la prensa local desde el lugar del hecho, la fiscal contó que cuando el personal policial llegó al lugar, "el auto ya había sido consumido por el fuego y hallaron el cuerpo de una mujer, de alrededor de 25 años, a un metro aproximadamente del rodado. El cadáver de la víctima fue alcanzado por las llamas del vehículo y presentaba entre cinco y siete impactos de armas de fuego, distribuidos entre la espalda y la cabeza". Lo que se cree es que la mataron en el lugar.

La fiscal no descartó que la joven haya estado embarazada, pero no lo confirmó hasta tanto no estén los resultados de la operación de autopsia. "Según el examen del médico de policía, la víctima podría haber llevado un embarazo en curso. Para confirmar eso hay que esperar el resultado de la autopsia", indicó.

Y agregó: "Están trabajando los Bomberos Zapadores para realizar las pericias para determinar cómo fue el incendio del vehículo. El vehículo tenía pedido de secuestro. Vamos a consultar con la Oficina de Averiguación de Paraderos para establecer si esta mujer estaba desaparecida. Lo primero ahora es avanzar en la identificación de la víctima y establecer los motivos por los cuales pudo llegar hasta este lugar o en qué momento y las circunstancias en que desapareció".