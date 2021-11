Las acusaciones contra Darthés, su modus operandi y el rol clave de los testigos: "Hay pruebas suficientes para condenarlo"

Fue en diciembre de 2018 que Thelma Fardin hizo una conferencia de prensa acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas para denunciar públicamente que Juan Darthés -ya lo había acusado con anterioridad en la Justicia de Nicaragua- la había violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y ambos estaban realizando una gira como parte del elenco de la ficción Patito Feo por el país de centroamérica. En noviembre de 2019, Interpol ordenó la captura internacional contra el actor.

A casi tres años de aquella conferencia, este martes 30 de noviembre iniciará en Brasil -El ex Patito Feo se fue de la Argentina y está viviendo en Brasil, su tierra natal, tras la denuncia por violación- el juicio por abuso sexual. La audiencia del juicio por violación contra el actor será realizará en forma virtual, sin la necesidad de que el acusado esté presente en los tribunales penales de San Pablo. Además, 11 testigos desfilarán por vía remota ante el juez Ali Mazloum.

Entre ellos se destaca la presencia de Calu "Dignity" Rivero y Anita Co que también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo. "El juicio comienza mañana a las 14 en Brasil y en Argentina de manera online desde la sede de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (Ufem), del Ministerio Público Fiscal de Argentina", detalló Raquel Hermida Leyenda, abogada de ambas actrices, en diálogo con BigBang.

Según explicó, Calu y Anita serán testigos de parte en dicha audiencia para detallar el "modus operandi" del actor. "El martes va a declarar la víctima, algunos testigos más relacionados con la familia de la víctima y el agresor. El miércoles a las 14 están citadas a declarar en primer término Calu Rivero, que lo hará de manera virtual desde el consulado argentino en Roma para acreditar identidad y corroborar la asistencia", detalló.

"Anita es la única que tiene un juicio ganado contra Darthés y va a declarar desde la sede de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres a las 14.30. Calu se ofreció como testigo durante la investigación en Nicaragua y fue Sabrina Cartabia (quien inició la representación legal de Thelma, la cual ahora está en manos de Arias Duval) la que la ofreció como testigo al ver que se defendía de un juicio de Calumnias e Injurias por una denuncia por abuso sexual. Y a Anita, al ser la única que logró vencer a Darthés en el juicio, también se la ofreció como testigo", reveló Hermida Leyenda.

El caso está bajo estricto secreto de sumario al punto que la audiencia que se realizará en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo, en la región central de la ciudad, no será pública, sino limitada apenas a la defensa, a Darthés, a la querella y a la acusación. Mientras que Thelma brindará este martes su declaración a las 14 en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) ubicada en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667. Calu y Anita aportan a la causa que son víctimas de abuso, las dos en un contexto laboral al igual que Thelma. Van a aportar el modus operandi de Darthés, que actuaba en su lugar de trabajo y con su compañeras de trabajo", dijo la abogada.

De acuerdo con Hermida Leyenda, Darthés actuó de la misma manera con Rivero, Co. y Fardin. "A las tres les dijo lo mismo: ´Mira cómo me ponés´. También tenía como costumbre desnudarse y mostrar sus genitales. Incluso las tres hacen una descripción exacta de los genitales de Darthés. El abusador hace eso normalmente. Natalia Juncos -quien también denunció haber sido acosada sexualmente por el actor- habló y lo importante a tener en cuenta es que ninguna de estas actrices se conocía entre sí y las cuatro contaron lo mismo. No se conocían, dijeron las mismas palabras y contaron los mismo. La realidad es que todas se quejaron y denunciaron a Darthés de la misma manera", afirmó la letrada.

Y sumó: "Darthés inició tres juicios, dos de ellos penales, uno contra Anita Co y el otro contra a Natalia Juncos por Injurias, y uno civil a Calu Rivero. Anita lo gana y al ser sobreseída, beneficia al juicio de Natalia Juncos. Los abogados de Darthés desistieron del juicio contra Natalia al ver que sobreseyeron a Anita. A su vez, Darthés le inició un juicio civil por Daños y Prejuicios a Calu y los ex abogados de ella tenían como política hacer dormir la causa". Sin embargo, la abogada remarcó que el deseo de Dignity siempre fue el de lograr "justicia". "Los ex abogados de Calu querían que terminara el caso sin luchar. Ella no quería eso y al ver como Anita ganó, me llamó y me dijo que quería luchar", dijo .

Consultada sobre los dichos de la defensa del actor, la cual aclaró que él es "inocente" y que van a contradecir la declaración de los testigos señalando que lo único que quieren es "incriminarlo", Hermida Leyenda sostuvo que "hay pruebas suficientes para condenarlo". "El abogado de Darthés en Brasil es el típico penalista cuyo modus operandi es el de menospreciar y criticar a la víctima, y negar todo. En definitiva es el típico abogado que defiende a su cliente afirmando que la víctima fue la que lo buscó, que fue consensuado, que no era nadie y que quería ser conocida a través de él. Pero los Ministerios Públicos de Nicaragua, Argentina y Brasil consideraron que habían pruebas suficientes para procesarlo", aclaró.

Cabe destacar que se trata de un caso de extrema complejidad jurídica ya que el acusado tiene nacionalidad brasileña, la denunciante, la actriz Thelma Fardin, es argentina y el delito del que se lo acusa habría sido cometido en Nicaragua en 2009. Las acciones por abuso sexual contra Darthés fueron impulsadas por las fiscalías de los tres países involucrados, Nicaragua, Argentina y Brasil, y en el caso brasileño, en forma inédita, el magistrado Mazloum aceptó la acusación. "De hecho, pidieron una captura internacional por un delito grave y estos tres Ministerios Públicos están de acuerdo con su condena. No existe ninguna prueba de él que lo absuelva", afirmó la abogada de las actrices.

El juicio se llevará a cabo ante la Sala 7 del Tribunal Federal Criminal y estará a cargo del juez Ali Mazloum. Está previsto que se realicen dos audiencias, el martes 30 de noviembre y miércoles 1 de diciembre. Se espera que declaren 11 testigos, entre ellos, la denunciante Thelmay las actrices argentinas Calu Rivero y Anita Co, quienes ya denunciaron al actor por otros hechos.

El debate no será público debido a que el juez dispuso el “sigilo” de la causa (lo que en Argentina se conoce como “secreto de sumario”) para proteger los derechos de la víctima. Resta por resolverse si la lectura del veredicto se transmitirá públicamente o no. La pena máxima que puede llegar a recibir Darthés es de 12 años de prisión.

En las últimas semanas, en Brasil se sancionó una ley que modifica los códigos procesales para casos de esta naturaleza, reconociéndoles más derechos a las víctimas. Lleva el nombre de Mariana Ferrer, una mujer que fue muy maltratada en una audiencia por el juez y la fiscalía y que generó una fuerte reacción en la sociedad brasileña.