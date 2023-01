Las contradicciones de Thomsen y la contundente refutación de la querella

En una nueva jornada, y cuando nadie lo esperaba, Máximo Thomsen, uno de los ocho imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa y acusado de ser el último en golpearlo, rompió el silencio en el Tribunal de Dolores.

Tras esa declaración, en la que el imputado decidió responder solo las consultas de su abogado Hugo Tomei y de la fiscalía, el doctor Fabián Améndola, representante de la familia Báez Sosa habló con BigBang y explicó cuáles fueron las contradicciones de Thomsen.

“No me tomó por sorpresa la declaración de Thomsen. Nosotros dijimos desde siempre que ellos tenían el derecho de declarar, lo podían hacer en cualquier momento, y que la construcción de la acusación que hacemos nosotros prescinde totalmente de lo que puedan decir ellos”, explicó Améndola.

-¿Por qué?

-Porque toda la prueba está circunscripta a los testimonios, a los videos y a los audios. Hoy dos amigos de ellos... Justamente, a Colazo se le pregunté si alguno le había pegado a Thomsen y él dijo que no. En su declaración, Thomsen dijo que él vio a un amigo, que no quiso identificar, yendo hacia un tumulto de gente, no siendo agredido, siendo a agredir, y como iba solo, Thomsen corrió detrás de inmediato. Y ahí sintió un golpe.

-¿Qué toman ustedes como prueba?

-Que ese golpe no existió, es una mentira de Thomsen. No se vio en ningún video.

-En ninguna pericia se encontró ese golpe.

-Totalmente. Es mentira, es mentira.

-Él arranca diciendo que estaba en el boliche cuidando que no se caiga el trago y cuando se dio vuelta vio a un amigo, al que no quiso identificar, que tenía un chichón.

-Eso tampoco es cierto. Tampoco existe ninguno con un chichón.

-Porque fueron revisados físicamente cuando fueron detendidos, ¿no?

-Exactamente. Y no hay ninguno con un chichón. Estaban todos perfectamente. Armaron una declaración y la armaron mal. Esa es la realidad. Eso es lo que nos llevamos de esta audiencia porque la versión que dieron ni siquiera fueron tan vivos de hacerla coincidir con las pruebas que ya estaban en la causa. Esta versión es fácilmente descartable porque montones de elementos de pruebas que son, obviamente, inobjetables, como las pruebas médicas, nos muestran que solo vinieron a dar lástima. Él se quiso victimizar y la verdad lo hacen mal.