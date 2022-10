Las denuncias contra el policía que le pegó a una mujer durante un control de tránsito: “¡Callate la boca, sucia!”

La violencia de Género está presente en todos los estratos de la sociedad. Y en los ámbitos en donde algunos individuos tienen un poco de poder, el machismo queda expuesto en toda su expresión. Algo de eso sucedió en la noche del domingo durante un control de tránsito en Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes.

Una joven viajaba en su moto en una caravana de motocicletas cuando fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los oficiales debían pedir las cédulas de conducir y los papeles de cada moto. Como uno de los jóvenes no tenía documentación, se armó una discusión.

Fue entonces que una joven trató de calmar a uno de los polícías, que estaba fuera de sí y quería agredir a uno de los motociclistas. En ese instante, otro conductor comenzó a grabar con su celular al agente. Pero nadie imaginaba lo que iba a ocurrir. La mujer comenzó a hablar con el oficial, hasta que este la miró, la insultó y le pegó una cachetada. “¡Callate la boca, sucia!”. De inmediato, le dio un golpe en la cara.

Atónitos, nadie reaccionó. El resto de los policías optaron por no meterse. Es decir, ninguno de ellos se ocupó de resguarda a la víctima de una ataque de violencia de Género. Casi lo mismo que suele ocurrir a diario en los distintos barrios del país. Fue entonces que la mujer decidió hacerse cargo de la situación.

Enfurecida, persiguió al agresor y comenzó a insultarlo y a golpearlo. “¿Qué me pegás a mí? ¿Quién sos que me pegás a mí?”, le gritaba la joven. El Policía intentó irse de la escena. En ese momento el resto de los agentes hicieron lo que no habían hecho antes con la mujer: se pusieron en alertas para defender al oficial. Uno de ellos se abalanzó sobre el joven que grababa con su celular.

Horas después, la escena se viralizó en redes sociales. Así se supo que todo había ocurrido en el famoso Triángulo de Bernal, donde Quilmes linda con Avellaneda, y que el policía machirulo que le pegó a una mujer se llama Leandro Meza, era subayudante y trabajaba en la Comisaría 2° de Bernal. Según testigos, la gresca se había iniciado porque el policía, nervioso y con tics constantes desde el principio del operativo, se acercó a un conductor y le gritó: “¿Quién carajo te pensás que sos? Si yo te digo que pares, parás. ¿Escuchaste”. Y luego lo empujó. Ahí fue cuando Débora Esquivel se interpuso y fue agredida.

Tras la difusión de las imágenes, el policía agresor fue desafectado del servicio y Asuntos Internos de la Bonaerense comenzó una investigación sobre lo sucedido. Según fuentes oficiales, Meza, tiene varias denuncias en su contra por agredir a personas en otros operativos e incluso hay dos investigaciones por supuestas causas “armadas”.

En una entrevista con el diario El Progreso, la víctima de la agresión dijo: “Es normal que los policías nos golpeen. Nos lo hacen a todos. Este lunes voy a hacer mi denuncia en la fiscalí8a porque tengo muchos testigos y pruebas. No queremos que nadie más pase por esto. El comisario estaba ahí y nos dijo de todo como este policía. No les importan nuestras denuncias porque tienen muchísimas. Se nos reía en la cara después del golpe que me dio”.