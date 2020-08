Las dos hipótesis que maneja la Justicia sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro

A medida que pasan las horas, el fiscal federal que investiga la desaparición de Facundo Astudillo Castro, Santiago Ulpiano Martínez, comienza a encuadrar la causa en dos hipótesis sobre lo que sucedió con el joven que es buscado intensamente desde hace más de 100 días y que fue visto por última vez en las adyacencias de la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

En estos momentos, una de las hipótesis apunta a que Astudillo Castro fue secuestrado por los efectivos de la policía bonaerense, luego desaparecido y por último su cuerpo "plantado”. Cabe destacar que el martes 25, los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzarán con la autopsia del cuerpo que fue encontrado el sábado por la noche semienterrado, junto al lecho del Canal Cola Ballena, ubicado entre las localidades de General Daniel Cerri y Villarino.

Según fuentes de la causa el cadáver estaba en un estado esquelético y le faltaban ambos brazos. Asimismo junto con él había una zapatilla que no tenía signos de haber estado hacía mucho tiempo allí. Esa cuestión hace que la familia de Astudillo Castro, en especial su madre Cristina Castro, consideren de que se trató de un mensaje mafioso por parte de los efectivos de la policía bonaerense.

“Tengo la certeza de que lo llevaron ahí, por las huellas que habían. Era una camioneta grande, un vehículo grande. Las huellas llegan hasta donde está el cuerpo. Levantaron muestras de eso", precisó Castro en declaraciones a la prensa.

Tal como le confirmó a BigBang uno de los abogados de la querella, Leandro Aparicio, las huellas serán una de las pruebas con las que buscarán ratificar la hipótesis de que el cuerpo fue plantado. "Esto nos va a permitir no sólo conocer el ancho del vehículo que pudo haber descendido hasta ahí, sino la marca de los neumáticos. No es una huella reciente y descartamos que sea de la Policía Federal, porque no han descendido por ese lugar. Por supuesto, para nosotros no es un dato menor, porque puede tener que ver con cómo llegó el cuerpo a este lugar", explicó el abogado.

Sus representantes legales que constituyeron la querella apuntan en el mismo sentido. Para ellos no hay dudas de que el cuero encontrado el sábado pertenece a Astudillo Castro. Como también que fue la propia policía la que lo tuvo escondido y que lo plantó en ese lugar. Esta hipótesis se vio respaldada en la última semana luego del el hallazgo de un amuleto de madera con forma de sandía en el destacamento de Teniente Origone. Era una de las posiciones más preciadas de Astudillo Castro, según declaró su madre.

Un dato no menor de donde fue encontrado el cuerpo, según consignaron fuentes policiales, es que la zona es de difícil acceso por tierra y cambia su morfología en función de la subida y bajada del mar, lo que dificulta su acceso y el trabajo en ese territorio.

¿Cómo entonces pudo llegar ahí el cuerpo, de confirmarse, de Astudillo Castro? De allí se desprende la segunda hipótesis del magistrado y que apunta que el joven eligió utilizar ese camino para sortear un control policial. Es que el último día que fue visto con día quedó constancia que quedó demorado en dos retenes policiales como consecuencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Por ese motivo, con el fin de evitar el control de Gendarmería Nacional en el puesto fitosanitario de la Ruta Nacional 3, Astudillo Castro podría haber decidió seguir por la vía del ferrocarril para no ser visto y, de paso, cortar camino.