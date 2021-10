Las dudas de la familia del argentino hallado muerto en el patio de su secretaria: "¡Ella lo mató!"

Daniel Cipolat era argentino, tenía 60 años y fue hallado muerto en la casa de su secretaria en la ciudad de Cancún, México, donde residía hacía más de 10 años. El cuerpo del hombre, experto en asuntos cósmicos y que se dedicaba a dar conferencias en diferentes partes de ese país, estaba enterrado desnudo en el jardín de la vivienda de Linda Uribe, su asistente y pareja de nacionalidad mexicana, con quien aparentemente convivía desde hacía algún tiempo.

La familia de "Dandelion” (Diente de León), tal era su apodo, no duda y apunta contra Uribe, a quien acusan de haber asesinado al empresario. De hecho, a mediados de agosto, el hombre hizo una publicación en su cuenta de Instagram (donde tiene más de 20 mil seguidores) contando que había contraído coronavirus. “Esta vez me tocó a mi. Salí positivo de COVID variante Delta. ¿Qué les puedo decir? Ahí, viendo al cuerpo a ver qué hace", escribió.

Y agregó: "Por lo pronto, no responde a ninguna medicación. Sigue su proceso tremendamente debilitante y molesto. No tengo miedo, estoy abierto para cualquier desenlace y lo que deba ser. Estoy transitando por mi noveno día. Para mí todo está siendo digitado a través de la tecnología de microondas. Cuando todo haya terminado, si estoy para contarlo, daré mis conclusiones. Los abrazo con mi corazón. ¡Cuídense!”-

En este contexto dramático, la familia de la víctima puso en duda que haya sido realmente él quien redactó esas líneas y sospechan que fue su secretaria, a quien acusan de haberlo asesinado. "Claro, él se habría comunicado con alguno de sus hijos para comentarle de la enfermedad. Es raro cómo actuó, la manera de escribir, me hizo mucho ruido", le contó a Clarín Karina, su ex mujer, con quien tuvo a Gonzalo (21) y Agustín (25).

A pesar de que el conferencista confirmó su participación en un evento que iba a realizarse en Cancún los días 30 y 31 de octubre, y 2 de noviembre próximos, en su cuenta de Facebook (donde tenía 70 mil seguidores) se dio a conocer que su cuadro de COVID-19 había empeorado y que, finalmente, el 3 de septiembre pasado su cuerpo dijo basta y falleció. "Daniel, nuestro maestro y guía, renació hoy nuevamente en la plenitud e integración de la luz", escribieron.

Y siguieron: "Renacer, porque él siempre nos enseñó que ´nacer´ en esta vida en realidad era morir y ´morir´, en realidad, era nacer en un plano en el que estamos completamente integrados en la luz, sin la densidad del cuerpo… así como Daniel y Dandelion en este momento. Las palabras se quedan cortas para agradecer enormemente toda la energía que le estuvieron enviando, no duden de que él la estuvo recibiendo y le ayudó enormemente en este proceso".

Finalmente, quien haya escrito aquel sentido mensaje, resaltó: "Nos duele la parte humana que somos, pero sabemos y confiamos en que fue decisión de su Ser Superior. Se hizo su voluntad y no la nuestra. ¡Bendiciones a ustedes, querida Familia Quantum Vortex!”. Lo llamativo es que aquel 3 de septiembre fecha en el que se anunció su muerte, había sido el cumpleaños de la mamá de sus hijos, a quien solía saludar vía WhatsApp.

Por eso, ella sostuvo: "Y era una fija que siempre me saludaba con un mensaje, un WhatsApp, nunca se le pasaba mi cumple ni el Día de la Madre. Por eso cuando tampoco me escribió ya me empecé a preocupar y con mis hijos empezamos a averiguar, a tratar de llegar a él de alguna manera. No me cierra cómo ignoró a Gonzalo y Agustín. No había una relación fluida, de todos los días, pero para las cosas importantes siempre se contactaban".

A raíz de estas sospechas, lanzaron una campaña en Twitter, utilizando el hashtag #DóndeEstáDanielCipolat, con la intención de indagar qué había pasado realmente con él y dónde se encontraba su cuerpo. “Hola, mi nombre es Nicolás Cipolat. Quiero contarles que el 13 de septiembre viajé a ver a Linda y ahí ella me confesó que a mi papá lo tenía enterrado en el jardín de su casa", contó otro de los hijos del argentino, que también vive en México.

De acuerdo con su versión, la secretaria "se negó" a llevarlo a ver el cuerpo. "Le pedí el celular (del hombre fallecido) para investigar, porque hay muchas cosas que huelen muy raro, y se negó a dármelo. También me confesó que falsificó el certificado de defunción”, explicó y manifestó que si Uribe "hizo todas esas cosas es capaz de cualquier cosa”. "Mi papá se merece despedirnos en paz y todos nosotros merecemos una respuesta”, explicó.

Su familia pide que se esclarezcan las causas del fallecimiento y que se encuentre a la mujer, que continúa prófuga. En ese sentido, Karina contó: "Le escribí yo, me presenté, le dije quién era y me dio la impresión de que no tenía la menor idea de que Daniel tenía una ex esposa e hijos. Me contó que era su pareja hacía cinco años, que había muerto por las secuelas del Covid y que no iba a realizar ninguna ceremonia ni velatorio. Todo era extrañísimo"

Para la ex mujer de Cipolat, si él "hubiera estado en pareja lo habría dicho al menos a sus hijos". "Mi sensación es que ella lo mató. No sé cómo pasó, pero por las cosas que me dijo, ella quería quedarse con el negocio de mi viejo, con sus cuentas bancarias. Mi viejo estaba en una buena posición. Ella (Uribe), haciéndose la viudita despechada, semanas atrás hizo una ceremonia en una iglesia para algunos allegados a mi viejo, pero sin avisarle a nadie cercano. Y se paseaba con una urna, dando a entender que lo había cremado. Una delincuente. Hasta verla presa no voy a parar", sentenció el hijo del conferencista.