Las escalofriantes revelaciones de la fiscal que investigó el crimen de Lucio Dupuy: “Era el objeto de ambas para abusarlo”

Durante el mediodía del jueves se hizo justicia. El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa condenó a perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado a golpes el 26 de noviembre del 2021 en La Pampa. El fallo fue para Magdalena Espósito Valenti, madre del menor, y su pareja, Abigail Páez, por el delito de "homicidio calificado"; aunque sólo la madrastra fue culpada por "abuso sexual ultrajante".

Tras el juicio, comenzaron a conocerse detalles de la investigación, que hasta ahora había sido a puertas cerradas y sin acceso a los medios de comunicación por tratarse de un delito que tenía como víctima a un menor de edad. En ese contexto, la fiscal de Género de La Pampa, Verónica Ferrero, que investigó el caso brindó datos sobre las acusadas y el martirio que sufrió Lucio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En una entrevista radial con Ernesto Tenembaun, dijo sobre el veredicto contra Espósito Valenti y Pérez: “Teníamos mucha expectativa en relación a cuál iba a ser la por la calificación jurídica, conocimos el interlocutorio de culpabilidad y quedamos parcialmente conformes porque hizo lugar a lo que solicito la fiscalía a excepción al abuso sexual por parte de la madre que eso es materia de estudio y posiblemente sea impugnado en un tribunal de alzada”.

Después, al ser consultada sobre los testimonios de ambas acusadas, la fiscal dijo: “En este caso hubo 84 mil mensajes de WhatsApp enviados entre, desde que se conocieron hasta que murió Lucio Dupuy, 16 mil fueron enviados a partir del momento en que estuvieron viviendo con Lucio en Santa Rosa, hasta el momento de la muerte y, si usted lee esos mensajes, no va a tener la impresión que hoy tiene de Abigail Páez, no es la misma que se mostró angustiada y llorando en el tribunal”.

Y agregó: “Las dos, tanto la madre como Paéz golpeaban y abusaban del menor. Fue un maltrato constante durante el último año de vida de Lucio. Después se ponían de acuerdo como disimular esa situación no llevándolo al jardín de infantes o al médico, negándolo a ver a los familiares, lo aislaron totalmente y así pudieron continuar con esos ataques. Cuando sucedía algo, decían que se había caído de la bicicleta o se había golpeado sin querer”.

En tanto, explicó lo que descubrió desde el momento en que ellas fueron notificadas de la muerte de Lucio: “Desde el momento cero que encontraron al niño sin vida, ellas simularon que él se había descompuesto, luego haber dicho que ingresaron terceras personas a la propiedad y que lo habían violado y matado al niño, algo que quedó descartado de plano por las cámaras de seguridad que enfocaban a la casa y demostró que solo ella y su pareja ingresaron al domicilio”.

Y reveló sobre lo que sucedió en la previa del asesinato del nene de 5 años y quedó grabado en una cámara de seguridad: “Lucio va a la escuela, llega a su casa junto a la pareja a las 17:30 después del colegio, permanecen en la vivienda hasta las 19:40 que es cuando ellas dos se van en moto y el niño queda adentro de la casa. A las 20:40 vuelve Abigail sola a la casa y 30 minutos después se la ve salir con el niño en brazos cuando se dirige a la posta sanitaria a buscar ayuda”.

Entonces detalló: “La autopsia determinó que Lucio fue golpeado salvajemente, en todo su cuerpo durante una hora, entre las 18 hasta las 19. Los golpes más determinantes fueron en la cabeza que le produce la inflamación de cráneo y la muerte. El niño tuvo una agonía muy corta. La teoría de la fiscalía es que Lucio quedó agonizando solo en la casa, con la música fuerte y no podía pedir ayuda”.

Y continuó: “Ellas se retiraron del lugar, la madre se fue a trabajar y la pareja se fue a comprar entradas para concurrir esa noche a un boliche. Cuando Abigail vuelve lo encuentra muerto o en el último período de agonía hasta que falleció. No hay posibilidad de no inculparlas a ambas tanto por la muerte como por el abuso que se comprobó posteriormente que ocurrió durante ese día”.

Al ser consultada sobre las razones por las que no fueron sentenciadas con la figura del “odio de género”, la fiscal declaró: “Ambas fueron peritadas por dos psiquiatras y psicólogos forenses que determinaron cómo es su personalidad y que no había una cuestión de odio de género, no lo mataron porque era varón sino que ellas tienen una personalidad perversa y generaron un vínculo dual, narcisista y exclusivo en donde existen solo ellas y les preocupa su persona. Es más, jamás hicieron un duelo por la muerte del niño. En el vínculo no había un tercero ya que Lucio era considerado un objeto, no una persona, que les estorbaba, molestaba y era el culpable de los problemas de pareja que ellas tenían. Los peritos que intervinieron consideraron que tener ese niño era para ellas un objeto de satisfacción para golpearlo, abusarlo y cobrar un niñero por su tenencia, quizás esa es la cuestión”.