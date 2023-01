Las extrañas y aberrantes publicaciones que hacía la madre de Milena, la beba de dos años asesinada a golpes

En las últimas horas, el caso de Milena, la bebita de dos años que fue asesinada a golpes por su madre Milagros Torres y por su padrastro Darío Chamorro sacudió a la sociedad. Primero por lo aberrante del crimen y segundo porque hacer recordar al de Lucio Dupuy, el chiquito de cinco años que sufrió un calvario en manos de su madre y su novia.

El crimen de Milena ocurrió en Mariano Acosta. Tras la autopsia se determinó que la nena tenía golpes que no coincidían con la supuesta caída de una cama de poco más de un medio metro. Torres había llevado a la bebé al hospital Héroes de Malvinas de Merlo ya fallecida y había asegurado que en un descuido, la beba se cayó.

Casi de inmediato, los médicos notaron que era imposible que hubiera sufrido tantas lesiones por una caída. De hecho, la chiquita tenía una fractura en una pierna. "Era evidente una lesión importante en la tibia de una de sus piernas”, explicaron los médicos.

Y agregaron: “La menor sufrió un golpe en la cabeza muy fuerte y una laceración en el hígado, con hemorragia interna. La nena tuvo agonía prolongada, agonizó toda la noche. Tenía hemorragias internas, golpes en la cabeza, una de sus piernas quebradas y más de 15 lesiones en el cuerpo". Además, señalaron que la data de muerte "es de un par de horas antes de que la llevaran al hospital”. La causa recayó en las manos de la fiscal de la UFI N°8 de Morón, Adriana Suárez Corripio. Ambos están acusados por homicidio.

Milena vivía con sus dos hermanastros. Cada uno de los hijos tenía un padre distinto. Los tres, después del allanamiento, tenían claras señales de maltrato. Incluso, a uno de ellos tuvieron que tomarle los signos vitales porque pensaron que estaba muerto. La beba de solo dos años, según los estudios finales, murió por reiterados golpes en cabeza, en el abdomen, en el hígado y en la pierna.

De acuerdo con Chamorro, su hijo de 4 años fue "abandonado" por su madre cuando tenía un año "porque se parecía mucho a él y no quería verlo más”. Tanto él, como el otro hermanito de Milena, de solo un año, fueron reubicados: “Los chicos no tienen lesiones visibles. Pero no están en el estado en el que uno está acostumbrado a ver a ciertos niños, complejo y de abandono”.

En redes sociales, el comportamiento de la madre era muy extraño. Sobre la muerte de la beba, escribió: " Mi Princesa Hermosa Justo Ahora Q Te Recupere Tiene Q Pasar Todo Esto La Verdad Que Es Doloroso Perder A Alguien Y Justo Vos Te Tuviste Q Ir Mi Bebé Hermosa Perdón Xq No Fuy Esa Madre Que Se Fije En Todo Perdón Bebé Hermosa Te Juro Q Te Voy A Re Extrañar El Dolor Que Llevo Dentro No Se Compara Con Nada Eras Tan Chikita Toda Una Vida X Delante Mi Reyna” (SIC)

Y en otro posteo, puso: "14/12/2020 - 18/01/2023 por siempre en nuestros corazones, mi princesa bella. Te voy a recordar siempre con esa gran sonrisa que siempre tenías. Gracias por haberme enseñado tantas cosas en esta vida. Gracias por haber sido mi primera hija. Ahora solo me queda despedirte, que es lo más duro que puede hacer una madre y un padre".

Pero también había realizado otros extraños y ahora aberrantes posteos. Uno de ellos decía: “Me gustaría ser sociable, pero mirar feo me sale como del alma”. Otra publicación reza: “Yo: No se porque nadie quiere cuidar a mi bebe . Mi bebé :”, y ahí se ve la imagen de Chucky, el muñeco maldito de la película.

También compartió una imagen en la que dice: “Decidí poner una moneda cada vez estoy de mal humor. Empecé hace cuatro horas” junto a la imagen de un balde de 20 litros repleto de monedas. Y otro que dice: “Cuando ando de malas ganas y cuando ando de buenas ganas”. Y unas imágenes del Grinch con cara de enojado. Dichas publicaciones se llenaron de insultos. La mayoría le dicen: “Asesina”.