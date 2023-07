Las insólitas búsquedas en Google de un joven que mató a su cuñada de 14 años para lastimar a su ex

El último lunes la Justicia de Chubut llegó a una condena histórica contra el femicida Juan Gabriel Orellana (23). El joven estaba acusado por haber asesinado el 13 de noviembre de 2020 en Puerto Madryn a Lía Suárez Vázquez (14), quien fuera su cuñada en aquel entonces y a quien degolló y apuñaló hasta la muerte. ¿El motivo? Hacer sufrir a su ex pareja, por lo que el caso se transformó en el primer femicidio transversal de la provincia.

Los jueces Patricia Reyes, Marcelo Orlando y Alejandra Hernández lo señalaron al procesado como el autor de un "femicidio en concurso ideal con femicidio transversal en concurso real con homicidio en ocasión de robo", tras haber identificado al condenado como el autor de un "degüello homicida" sobre Vázquez, quien antes recibió "una herida contuso punzante en el cráneo, varios cortes en el rostro y el cuello y una herida penetrante en el hemitórax izquierdo".

Los magistrados avalaron la investigación que encabezaron los fiscales Jorge Bugueño y Anya Pucheta, quienes afirmaron que luego del asesinato el acusado se fue con 50 mil pesos del domicilio arriba de un Volkswagen Gol Trend blanco robado. Por suerte, el plan del femicida fracasó y cayó luego de los primeros allanamientos por el crimen. Cuando lo encontraron, tenía una campera manchada con sangre, que fue secuestrada, al igual que teléfonos celulares y una mochila.

El condenado ya había realizado amenazas a Yanina, quien fuera su novia, a quien llegó inclusive a asegurarle que iba a matar a toda su familia. La chica era víctima de violencia de género por parte de Orellana, y Lía era la confidente de ella, y la única que sabía de los golpes, las amenazas y el daño psicológico que había ejercido contra ella. Además, era quien le insistía para que termine la relación.

Finalmente, la investigación llegó a la conclusión de que el crimen fue "con clara intención de dar muerte a Lía Suárez Vásquez y así hacer sufrir y/o mortificar a su pareja".

Entre los elementos que recabaron con el fin de demostrar la culpabilidad de Orellana, se encontraban las búsquedas que había hecho en internet desde su dispositivo móvil en las últimas jornadas previas al crimen que cometió.

Según estos datos, el plan de Orellana comenzó el 11 de noviembre, dos días antes de que le dé fin a la vida de la adolescente de 14 años. Ese día, a las 10:12, gugleó la frase "puntos débiles para apuñalar". La misma sentencia fue pesquisada otra vez más, a las 17:50 del 12, sólo un día antes de su letal golpe. Es probable que la duda del femicida se haya despertado enseguida, ya que sólo un minuto después buscó "golpes para desmayar, dormir o inmovilizar". Aunque a las 17:59 volvió a su búsqueda original, cambiando sus macabros planes.

Estas acciones fueron interpretadas como "pruebas objetivas" por los magistrados, por coincidir con las zonas que la médica forense expuso en el juicio con los dibujos de "las 16 lesiones punzo cortantes que tenía Lía".

Si bien las búsquedas lo comprometieron a Orellana, también hubo otras que reflejaron los gustos de una persona de su edad, que nada tienen que ver con su perfil criminal. Tanto "Gohan ssj2" como "Vegeta ssj4" fueron términos que escribió en Google. La referencia es a dos personajes del emblemático anime Dragon Ball Z, cuando pasan a su estado más poderoso de "super saiyajin".

Son detalles de color en el marco de un crimen brutal que conmovió a toda una provincia. Aunque no dejan de graficar en qué pensaba el femicida cuando no planificaba matar a su cuñada para hacer sufrir a su ex pareja.