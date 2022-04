Las pistas contra el sospechoso en el caso McCann: los robos y su obsesión por los turistas

Madeleine McCann, la niña que tenía 3 años cuando desapareció mientras dormía en el cuarto con sus hermanos en Praia Da Luz, en la región de Algarve, en Portugalm sigue sin aparecer y la investigación del caso fue cerrada incluso hace solo unos días.

Luego 15 de años de intensa búsqueda y con sólo un sospechoso, identificado como Christian Brueckner, en las últimas horas apareció un nuevo testimonio que podría finalmente develar qué paso con la pequeña Maddie y que apunta directo a este alemán que está preso pero por otro caso.

Christian Post, un ex amigo de Brueckner, reconoció que no tiene dudas respecto a la autoría de Brueckner sobre la desaparición de la niña. El hombre alemán confesó que al enterarse de que Brueckner era sospechoso en el caso, de inmediato supo que era culpable. De hecho, dijo al diario ingles The Mirror: “Estoy 100% seguro de que él se llevó a Madeleine”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Post aseguró que cree fervientemente que el principal sospechoso del caso es pedófilo: "Creo que una vez que te convertiste en pedófilo, hay un interruptor en tu cerebro que ya no se puede apagar. Si él vio a una niña durmiendo sola en un departamento, seguramente se la llevó”.

Además, el hombre de 54 años señaló que en una oportunidad fue a la casa de Brueckner y encontró entre 60 y 100 pasaportes todos apilados. “Me dijo que los llevó en su paseo nocturno a Praia da Luz (lugar de desaparición de Maddie), se subió a los balcones y atravesó las ventanas”, dijo Post.

La declaración más importante que hizo este hombre tiene que ver con una frase reveladora que dijo Brueckner hace años. “Dijo que entraría en las habitaciones y tomaría lo que quisiera. En ese momento pensé que estaba hablando de dinero en efectivo, joyas, pasaportes. Pero ahora, ¿Quién sabe?”, declaró.

“Ojalá lo encierren y tiren la llave”,sentenció Post, quien confesó que está arrepentido de no haber hablado antes con el Scotland Yard, policía metropolitana inglesa, sobre los robos que hacía su amigo en el lugar donde desapareció McCann y afirmó que ahora buscará que se haga justicia.

Cómo se conocieron Christian Post y Christian Brueckner

Christian Post es un músico alemán de 54 años, y se hizo amigo de Brueckner, de 45 años, a principios del 2000 en un bar del Algarve.

Christian Brueckner fue el único sospechoso en el caso de Maddie que acaba de cerrarse, y además está preso por violar a una mujer en Algrave, dos años antes de que Maddie desapareciera de Praia da Luz. Asimismo, su ex pareja lo acusó de violencia de género en 2015 y tras un allanamiento a su casa la policía encontró filmaciones ilegales y conversaciones con pedófilos en redes sociales.