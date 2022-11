Las pruebas de abuso a Sasha, la menor que se quitó la vida: el momento en el que lincharon a un acusado

No solo es falta de profesionalidad y falla estatal sino también ignorancia. El abuso sexual no siempre requiere de la presencia del acceso carnal para ser determinado como tal. De hecho, que te toquen los genitales propios o te obliguen a tocar los de otro, por debajo o por arriba de la ropa, es abuso. Todo lo que no es consentido está mal y es ilegal.

El pasado viernes Sasha Bianca Taveli González, de solo 13 años, fue hallada sin signos vitales en su casa tras quitarse la vida. Pero este caso tiene un trasfondo muy fuerte. La víctima venía pidiendo ayuda a gritos. Y todo su entorno hizo oídos sordos. La menor venía relatando los recurrentes abusos sexuales que venía recibiendo por su padrastro, su hermanastro y un comerciante de la zona de Pilar, en donde vivía.

“Sasha me contó en el baño del colegio que era abusada por un vecino, su padrastro y su hermanastro, pero que su mamá no le creía. Ella dio aviso a muchos adultos, profesores, perceptores y directivos de su colegio y nunca la ayudaron en nada. Ella sufrió muchísimo y lo peor es que buscó ayuda y no la ayudaba nadie”, afirmó una amiga de la víctima en Resumen. Además, declaró que los docentes y las autoridades a las que ella recurría no le daban atención. Antes de quitarse la vida, subió un video a sus redes sociales con la idea de dejar plasmado en algún lugar las caras de quienes le "quitaron la vida".

En el video que dura 20 segundos, aparecen imágenes de cuatro hombres y dos mujeres, quienes ella relataba que eran quienes la abusaban y/o cómplices de la situación.En el clip sonaba de fondo la canción de Natalia Lafourcade "Que la vida vale", la cual relata lo siguiente: Me quitaron la vida, me la arrebataron, triste aquel día, el sol se apagó, lloraron las flores, lloraron los ángeles.

Cabe recordar, que mientras Sasha estaba en vida y relataba lo que padecía, NADIE la escucho. NADIE la ayudo y Nadie la protegió. Pero claro, cuando el trágico final llega y recién ahí se toma consciencia, el domingo pasado, los vecinos de la zona se dirigieron hacia la vivienda de la víctima y la prendieron fuego, como así también el auto de la familia. No obstante a ésto, también golpearon y lincharon a uno de los dos acusados.

Ayer los vecinos y estudiantes de la escuela 18 de Agustoni, al que la menor concurría, organizaron una protesta pidiendo justicia ya que mucha de la responsabilidad la tiene la institución, debido a que al no hacer nada frente a los relatos de la niña, se convirtieron en cómplices. Debido a la visibilidad del caso, la justicia ordenó una autopsia que se dio a conocer hoy, y "no presenta signos compatibles con abusos". ¿De que manera constatas si a la menor la tocaron? ¿Por qué solamente es grave un abuso sexual con acceso carnal?

Los compañeros de la menor sostienen que la madre de Sasha era cómplice de los abusos y que la “entregaba” para no pagar el alquiler. Debido a que se cree en el relato que dejó la menor, se inició una causa de oficio en la UFI N°1 de Pilar a cargo del fiscal Raúl Casal. La causa fue dirigida luego a la UFI de Violencia de Género de la jurisdicción, a cargo de la doctora María José Basiglio.