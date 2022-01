Las pruebas y testimonios que anularon la "nueva versión" de Nahir Galarza sobre el crimen de Pastorizzo

El miércoles 29 de diciembre, día en el que se cumplió el quinto aniversario del asesinato de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza se comunicó con su nueva abogada, Raquel Hermida Leyenda, y le suplicó que la visitara en el penal de mujeres de Paraná, el mismo en el que cumple su condena perpetua por el crimen. "Sos la única persona en la que confío. Estoy desesperada", le espetó desde el teléfono del penal. El encuentro tuvo lugar recién el jueves cinco de enero y fue ese el momento en el que la confesa asesina dio su cuarta versión sobre el crimen: según Galarza, no fue ella quien asesinó a Fernando; sino que el verdadero asesino es su padre, Marcelo Galarza.

La nueva versión de los hechos de Nahir coincide, en principio, con la separación de sus padres; quienes se mostraron como un bloque durante todo el juicio y los años posteriores a la condena. El primero en desmentir a Nahir fue su padre, el ex policía dueño del arma reglamentaria con la que, de acuerdo al fallo del Tribunal Oral de Gualeguaychú, la adolescente asesinó a quemarropa a su por entonces novio. "Yo no lo maté. Me estoy enterando de esto por ustedes (en alusión a los medios de comunicación). No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino", advirtió Galarza padre.

En efecto, el hombre reconoció -tal y como lo hizo en reiteradas entrevistas- que su primera reacción al enterarse del asesinato fue declararse culpable, para evitar así que su hija fuera presa. "Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo. Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. No voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido", reforzó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desde el entorno de Galarza sostienen que el giro en la declaración de Nahir responde al divorcio con Yamina Kroh, madre de sus dos hijos menores. En efecto, fue la propia Nahir la que ratificó las declaraciones de su padre en el mano a mano que mantuvo en el año 2019 con Mariana Fabbiani desde el penal. Sin embargo, la Justicia no contempló ninguna de las declaraciones mediáticas realizadas por ambos a la hora de desestimar la denuncia que presentó Hermida Leyenda, en representación de la propia Nahir.

"Se debe proceder a la desestimación in límine en relación a lo expresado de que sería Marcelo Galarza el autor del homicidio de Fernando Pastorizzo, por haber sido tratado ese evento y ventilado en Juicio Oral y Público; y confirmado en diversas instancias superiores y estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostiene el dictamen de la fiscalía de la ciudad de Gualeguaychú, que sí dio lugar a la investigación de los presuntos abusos sexuales que la joven asegura haber sufrido por parte de su tío paterno durante su infancia.

El dictamen se basó en la enorme cantidad de carga probatoria que se recolectó durante el juicio y que desestima puntos centrales de la nueva versión de Nahir: del remisero que vio el momento posterior a los dos disparos, a la declaración de una de sus ex mejores amigas sobre el uso de armas. Una por una, las pruebas que desarticulan el nuevo intento de Galarza por salir en libertad, antes de que la Corte Suprema ratifique su condena perpetua.

Los dos testigos clave y las cámaras de seguridad

El asesinato de Pastorizzo tuvo lugar cerca de las seis de la mañana en una calle de tierra ubicada en las afueras de Gualeguaychú, en la que no hay cámaras de seguridad. Sin embargo, la declaración del remisero Roberto Correa fue clave durante el juicio en el que fue condenada Nahir. Fue la última persona en ver con vida a Fernando y pudo identificar a otra persona en la escena del crimen.

"A las 5.09 tomé pasaje y 5.15 terminé con el viaje, así que habré pasado por donde estaba Fernando a las 5.15. Cuando entro por General Paz, escuché un estruendo, pero no me percaté de qué era; para mí era un petardo, un cohete y a lo lejos veo algo tirado a la izquierda. Estaba oscuro. Cuando me voy acercando veo a alguien tirado en el piso y a otra persona al lado. Estaba agachada. Miro de refilón y sigo de largo. Llego a la esquina y cuando dejo al pasajero, vuelvo y enfoco para el lado de donde venía y me encuentro con esta persona tirada, con una pierna debajo de la moto", declaró en su momento.

Dato clave: el remisero identificó sólo a una persona al momento del crimen. Según la nueva declaración de Nahir, en ese momento también se encontraba su padre en el lugar; algo desestimado por el hombre que declaró en el juicio.

"Le hablo: 'Flaco, flaco, ¿necesitás algo? Porque lo veo mover la boca y pensé que estaba vivo. Después veo que estaba en agonía. Tenía sangre en la boca y en la nariz. Llamé primero a la ambulancia y después a la Policía, que llegó a los tres minutos. Cuando llego, el médico le tomó el pulso y examinó las pupilas; constató que estaba fallecido", detalló. Durante el juicio, el hombre no pudo precisar si la silueta que vio junto al cuerpo de Fernando era de un hombre o una mujer, pero sí confirmó que sólo había una persona en la escena del crimen.

Mientras la Policía llegaba a la escena del crimen, Nahir emprendía el regreso a su casa que sí quedó registrado por las cámaras de seguridad. Se trata de un trayecto de más de treinta cuadras que la joven caminó imperturbable y con el arma escondida en su buzo. Las cámaras no sólo la muestran sola, sino que además se sumó la declaración de Rafael Destéfano, el "amigo con derechos" que intentó fallidamente presentar como novio oficial durante el juicio, como una forma de desestimar el vínculo de pareja con Pastorizzo.

En su declaración, Destéfano aseguró haber visto a Nahir entrar cerca de las cinco y media de la mañana a su casa, ubicada a pocos metros de la rotonda de boliches de Gualeguaychú en la que Rafael se encontraba durante esa madrugada. "Tenía una sonrisa rara, pero la vi tranquila. Tenía un buzo en la mano (la Fiscalía luego sostuvo que así escondió el arma reglamentaria de su padre). Estaba vestida con un short y una musculosa blanca", precisó. El joven no notó actividad en la casa de los Galarza, quienes se encontraban durmiendo, de acuerdo a lo que tanto la madre, como el padre de Nahir declararon en el juicio.

"Nahir sabía usar armas": la declaración de su "ex amiga" Sol

Sol Martínez era una de las dos mejores amigas de Nahir al momento del crimen. Su testimonio fue uno de los más esperados por parte de la defensa de la ahora condenada asesina, pero resultó ser un “gol en contra” que ni siquiera las querellas o la fiscalía vieron venir. Con su declaración, la joven estudiante no sólo aportó pruebas que corroboraban el vínculo con Fernando (algo que los abogados de Galarza buscaban desestimar para evitar el atenuante penal), sino que además reveló que su amiga “sabía manejar armas”. En su testimonio, la joven fue por más. Recordó que Nahir le había contado que su padre, miembro de la Policía, le había enseñado tiro.

“La defensa jamás objetó el hecho de que Nahir supiera usar armas. No se cuestionó el testimonio de Sol, ni se presentaron evidencias contrarias. Esto quiere decir que quedó acreditado que ella sabía manejar armas”, precisó en diálogo con BigBang Sergio Rondoni Caffa, el mismo fiscal -ahora juez- que vio a Nahir explicar con precisión y mímica mediante cómo había utilizado la pistola para matar a Fernando durante la noche del 29 de diciembre, cuando se entregó en los Tribunales y confesó el crimen.

En su declaración, Sol también desarticuló la presunta violencia de género que Nahir aseguraba sufrir en manos de Fernando. "Nunca tuve ninguna referencia de que Fer le pegara a Nahir", aseguró ante el Tribunal, al tiempo que precisó que recién en la madrugada de la Navidad previa al crimen su amiga le habló sobre el tema, lo que generó un violento altercado con Fernando en el boliche Bikini, del que se hizo cargo durante el juicio.

La noche de Navidad, sólo cuatro días antes del homicidio, Sol y Nahir fueron juntas a bailar al boliche bikini. Durante “la previa”, sus amigas notaron que Nahir tenía lastimada la pierna y los brazos. “Me pegó Fernando”, dijo la estudiante de abogacía, pero no quiso dar mayores detalles de lo sucedido. La noche siguió en el boliche Bikini, ubicado en la costanera y a sólo dos cuadras de la casa familiar de los Galarza. Según el testimonio de Sol, Nahir se había encontrado con Nahuel, uno de los tres chicos con los que salía. Fernando los vio dándose un beso y la increpó. “Estaban discutiendo y me metí para sacarlos”, reconoció la joven.

Acorde a su relato, Nahir lo había agarrado de los brazos a Fernando y él de los hombros. Sol intervino de inmediato. “No le pegués nunca más a una mujer”, le espetó. Fernando, según ella, la tomó de los brazos y no la dejaba ir. “En ese momento le di una trompada en el ojo derecho”, confesó. Pero Nando no respondió el ataque. “Se puso a llorar, me dijo que él nunca le había pegado a una mujer y que no lo haría porque había vivido episodios de violencia de chico”, sumó.

La declaración de los padres de Nahir durante el juicio y la teoría de la premeditación

Tanto Marcelo Galarza como Yamina Kroh declararon ante el Tribunal que nunca supieron que Fernando estuvo en su casa en las horas previas a su asesinato y que durmieron durante toda la noche. El dato se contradice con la nueva declaración de Nahir, quien ahora asegura que sus padres sabían que Pastorizzo visitaba la casa por las madrugadas y que su padre estaba enojado porque el joven le robaba el arma reglamentaria cada vez que ingresaba a su domicilio.

“Papá llegó cebado, creo que nos venía siguiendo”, le confesó Nahir a Hermida Leyenda sobre la presunta e intempestiva aparición de Galarza en la escena del crimen. La joven además aseguró que fue Fernando quien la buscó esa madrugada y no ella a través de una serie de mensajes de WhatsApp que se presentaron en el juicio como parte de la prueba con la que la Fiscalía buscaba probar además que el crimen fue premeditado.

De acuerdo a lo declarado por los amigos de Fernando, el joven había decidido ponerle punto final a su intermitente relación con Galarza y en pocos meses se instalaría en Paraná para continuar con sus estudios universitarios. La línea cronológica establecida en el juicio sostiene que fue después de que Fernando le dijera que no la quería ver nunca más que la joven les contó a sus amigas los presuntos golpes que sufría.

El disparador, según los amigos de Nando, fue uno solo. "Nahir no lo sabía, pero Fernando tenía planeado irse a estudiar con un amigo a Paraná. Estaban buscando el departamento y tenían pensado irse a finales de febrero", reconocieron durante el jucio a BigBang. El cortante mensaje que le envió Fernando se tornó realidad cuando la confesa asesina comprendió que los planes de Pastorizzo eran croncretos: dejaría Gualeguaychú y se alejaría definitivamente. "Fue la primera vez que sintió que se terminaba en serio la relación y que no iban a volver más", reforzaron.

Un día después de recibir el último mensaje de Fernando, algo sucedió. En la noche del jueves 28 Nahir, desde su casa, decide desbloquearlo del WhatsApp y lo llama. Fernando atiende, no escuchaba lo que su ex novia le decía. Ella, del otro lado, intentó comunicarse tres veces más: no hubo forma. Así que fue hasta el casino de Gualeguaychú, ubicado a dos cuadras de su casa, se pidió un remís y partió rumbo a lo de Fernando. Lo que sucedió desde entonces es una reconstrucción parcial. Sólo se sabe lo que declaró Nahir, quien en los primeros 20 días de la investigación cambió su relato en tres oportunidades.