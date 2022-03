Las terribles denuncias por abuso sexual contra el ex diputado del PRO, Manuel Mosca

Es un político muy conocido para el PRO. Manuel Mosca es el esposo de la referente de la oposición Gladys González. Además supo ser presidente de la Cámara de Diputados bonaerense hasta que a fines de abril de 2019, denunció una supuesta maniobra de "extorsión" en torno a una supuesta denuncia de acoso sexual" contra él. La denunciante contó que las situaciones de acoso y abuso habrían ocurrido cuando compartió con Mosca actividades de militancia en el marco de la campaña que llevó a Cambiemos al gobierno.

A partir de ahí, comenzaron a surgir más casos de abuso contra el ex diputado provincial Los detalles sobre la denuncia sacudieron al oficialismo bonaerense y al entorno de la ex gobernadora bonaerense, Maria Eugenia Vidal, hasta el punto que​ para mayo de 2019, Mosca ya acumulaba tres denuncias por abuso sexual, una hecha formalmente ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema.

Finalmente, se apartó del cargo y se tomó licencia como Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para evitar su desafuero. La joven militante del PRO contó que los abusos ocurrieron años atrás, durante la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia y a Vidal a la gobernación de Buenos Aires. Entonces Mosca tenía poder, ya que era un "armador": armaba listas de posibles candidatos, además de manejar mucho dinero para eventos, reuniones, comités.

Pero no fue la única en denunciar a Mosca: dos mujeres más relataron los supuestos abusos cometidos por el ex diputado. Una de ellas aseguró que el funcionario la pasó a buscar en un auto y al subir, él tenía los pantalones bajos, se estaba masturbando y la obligó a tocarlo. Otra mujer contó la situación vivida en la habitación de un hotel, a la que Mosca se metió a la fuerza para manosearle todo el cuerpo a pesar de sus gritos para que se fuera.

Otra escena por la que se señaló al diputado ocurrió en una cena partidaria. Mosca pidió sentarse al lado de una de estas mujeres y la tocó por debajo de la mesa durante toda la cena. Las historias también ubican a Mosca metiéndose en oficinas donde estas mujeres trabajaban para "tocarles las tetas o masturbarse frente a ellas". Además de acosos y abusos sexuales, las mujeres hablaron de situaciones de maltrato y degradación.

Aseguran que las descalificaba políticamente. En los últimos días, Marilina Cattaneo, la joven de 29 años que lo denunció por violencia de género y abuso sexual, fue detenida durante más de 12 horas en la ciudad de Bolívar que obligó a sus familiares y a vecinos a marchar en reclamo de su liberación. La joven fue demorada por incumplir con una medida judicial que le impide acercarse a Mosca.

De acuerdo a su entorno, decidió enfrentar al ex diputado, cansada del constante hostigamiento que recibe a diario desde que radicó su denuncia de manera formal en 2021. La abogada defensora, Claudia Gatti, explicó que la joven decidió incumplir la perimetral e ir al trabajo de Mosca en respuesta a las situaciones de persecución que vive: “La amenazan por teléfono, le pasan autos constantemente, caminan por arriba de sus techos, le cortan Internet”.

Al pasar las horas, no había noticias de su liberación y fue allí cuando varios vecinos se hicieron eco de la noticia y convocaron a una movilización. Alrededor de 150 personas se movilizaron desde la Fiscalía hasta la Comisaría reclamando por la joven. Pero recién a la medianoche del pasado jueves, Cattaneo fue liberada tras prestar declaración indagatoria. "Marilina denunció recién en diciembre de 2021, el abuso sexual que sufrió durante dos años y medio, siendo secretaria privada de la presidencia de Cámara de Diputados”, contó la abogada y aclaró que hay otro caso con una denuncia penal del 2019 “de otra chica militante del PRO que fue violada por Mosca en la ciudad de Mar del Plata".

Gatti subrayó que “en total Mosca cuenta con 4 causas penales por el delito de abuso sexual". Para que la causa avance necesitamos que la segunda denunciante de Bolívar de testimonio y eso va a impulsar más aún la causa. El hostigamiento por parte de Mosca es terrible. Esta persona tiene 4 denuncias penales. Y hay 2 personas más que no quieren hacer públicas sus denuncias", sumó en diálogo con Radio Provincia.

Entre ellas, existe una causa por una violación en el año 2009, cuya denuncia se hizo luego de la de Cattaneo. "La señora no quiso hacer la denuncia en su momento, imaginate en el año 2009 hacer una denuncia penal por violación no es lo mismo que ahora. Recién había fallecido su esposo, estaba sola con dos hijos adolescentes, una hija que había tenido un accidente, una situación tremenda para la mujer y sufrió esto. Tremendo el daño psicológico que le hizo“, sostuvo Gatti.

La abogada precisó que "Mosca llegó a ser presidente de la cámara de Diputados, presentándose como un carismático y ahora está enrolándose en un papel de víctima". "Hay una restricción de acercamiento recíproca, que no comparto porque la ley protege a la víctima. Mosca, no tiene límites incumple una orden y nos denuncia de persecución de Marilina, pero gracias a dios le salió mal", dijo.

La letrada cuestionó que a Mosca, “que tiene 4 denuncias penales por violación, todavía no le dieron "la restricción para salir del país" y denunció que “hay responsabilidad institucional de la Cámara de Diputados, dónde ocurrió otra de las violaciones de Mosca". "Además toma licencia y vuelve con su cargo como si nada hubiera pasado. Estas instituciones son la columna vertebral de la Provincia”, destacó.

Sobre la detención de Cattaneo, la abogada sostuvo que al principio "la posición de la Fiscalía era muy dura respecto de nosotras, y creo que cuando la fiscal empezó a escuchar todo lo que Marilina estaba contando, todo el suplicio que ha vivido, empezaron a entender por qué la chica ante el acoso y el hostigamiento que estaba sufriendo decidió ir a la inmobiliaria de Mosca”.

Y añadió: “Tuve que advertir en la Fiscalía que me quedaba a dormir toda la noche en la Comisaría si no le devolvían el teléfono con el cual la chica tiene que trabajar. "Esto no le pasó sólo a Marilina Cattaneo sino que le pasó a otras chicas que también sufrieron el mismo delito y las causas por supuesto las cajonearon”. En ese marco, afirmó que la Cámara de Diputados tiene “responsabilidad institucional”.

La denuncia de Cattaneo fue radicada en la sede de la Comisaría de la Mujer con intervención de la Fiscalía 15 de esta ciudad y, posteriormente, se inició una causa por Violencia de Género (Ley 26.485) ante el Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, donde se habría dictado una medida de aislamiento perimetral en acuerdo con la solicitud de medidas cautelares solicitadas. En ese sentido, Gatti sostuvo que la fiscal de Bolívar, Julia María Sebastián, “se prestó a este juego tremendo de tenerla doce horas detenida e incomunicada“ y que la manifestación espontánea frente a la Fiscalía se dio “porque la situación no daba para más, le quería tomar declaración y secuestrar el teléfono donde ella tenía todas las filmaciones y fotos“.