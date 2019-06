Marcos Lautaro Teruel (20), hijo de Mario Teruel, integrante de " Los Nocheros", fue detenido e imputado el 22 de mayo por abusar sexualmente en numerosas oportunidades de una menor en Salta, cuando ésta tenía tan solo 10 años. La denuncia la realizó la madre de la víctima, hoy de 16 años, quien detalló que el hijo del músico se aprovechó de su hija cuando la menor estaba a su cuidado.

La investigación quedó en manos del fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeidm quien en las últimas horas comenzó a tramitar una nueva causa contra Teruel por “supuesto abuso sexual con acceso carnal” por un hecho ocurrido en 2014.

El año pasado, Lautaro Teruel había sido involucrado en otro hecho de violación, cuando la usuaria Pam Flowers contó en Facebook que había sido “abusada” por él y un integrante de la banda salteña “Les Coso Comué”.

“A la habitación ingresaron 2 personas más, desnudas, eran mis ´amigos´, se aprovecharon de esta situación y abusaron.... al rato habían pedido un taxi para que me vaya y hasta me acompañó uno de ellos”, había detallado la joven.

Y agregó: “Después de todo esto por mucho tiempo tuve mucho asco de que algún hombre se me acerque, los seguía viendo y cruzándomelos pero a esa edad yo me sentía culpable, que si había pasado era porque estaba ahí y qué me iban a decir mis viejos”.

En aquella oportunidad, además, mencionó a cada uno de los involucrados. “Las tres personas involucradas son: Silvio Rodríguez, Lautaro Teruel y Gonzalo Isaac”, dijo. Tras ésta denuncia, y luego de que se viralizara el contenido de la misma, la banda salteña decidió en ese momento echar de la formación a Isaac.

Esta denuncia fue formalizada en la Justicia, por lo que el fiscal Obeid citó a sendas audiencias de imputación a Marcos Lautaro Teruel, para el miércoles 12 de este mes y a Gonzalo Isaac Farfán, acusado de “supuestas exhibiciones obscenas”, para el viernes 13.

En su denuncia formal, la joven relató que en el verano de 2014, cuando tenía 19 años, fue abusada sexualmente por Teruel, en el domicilio del músico. Según consta en la denuncia, la mujer se encontró con Teruel, Isaac y un tercero, amigo de ellos, de nombre Silvio Rodríguez, en un boliche.

Desde ahí, los cuatro se trasladaron a una fiesta en un domicilio particular y posteriormente a un bar, donde estuvieron poco tiempo. Entonces, fueron al domicilio particular de Teruel. Según el relato de la víctima, se encontraba en una habitación de esa vivienda manteniendo relaciones sexuales consentidas con Rodríguez, cuando Teruel ingresó completamente desnudo y la penetró de forma brusca y sorpresiva.

El hombre con quien mantenía el encuentro sexual consentido, se retiró de la habitación y posteriormente lo hizo Teruel. La denunciante se encontraba todavía en estado de shock, cuando ingresó Isaac, también desnudo. Pero al ver el estado de la mujer, decidió irse.