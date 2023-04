"Le arruinó la vida": la angustia de la mamá que denuncia que su ex abusó de su hijo de 3 años

Una dura denuncia estremece a todo Florencio Varela y moviliza, sobre todo, a la hinchada de Independiente. Candela Coronel estaba en su casa del barrio El Alpino y en paralelo, su hijo, de tres años, jugaba con sus amiguitos del barrio. Pero la tranquilidad de esta joven mamá de 23 años se desvaneció cuando uno de los nenes se acercó para decirle algo: “El martes se acerca uno de los nenes de al lado, que tiene la edad de ´I.´, se asomó y me dijo que mi hijo quería que le toque sus partes íntimas. En esta situación, yo me senté a hablar con mi nene y le pregunté quién le había enseñado eso, porque estamos siempre juntos e incluso él me acompaña a trabajar porque soy vendedora ambulante”.

La respuesta de “I” la dejó perpleja a Candela: su hijo le contó que su padre, identificado como Franco Rodríguez, le tocaba sus partes íntimas y lo besaba en la boca. “Cuando mi nene me empieza a contar me voy corriendo a la salita, les explicó a las pediatras y me derivan a la comisaría primera de Varela. Ahí hice la denuncia y le hicieron las pericias a mi hijo. Él empezó a contar más cosas de las que me había contado”, dijo a BigBang.

La madre del niño de tres años manifestó que en la comisaría le recomendaron tramitar un botón por si el padre volvía a buscar al menor. “Me dijeron que tenía que tramitarlo por mail, y yo no sé hacer eso, tuve que pedir ayuda a otra persona porque en la comisaría me dijeron que lo hiciera yo. Ayer me acerqué a la comisaría, pero nadie me dio bolilla. Me dicen andá acá, andá allá”, señaló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además de denunciar al progenitor, Candela también acusó a la novia de su ex pareja, Milagros, de ejercer violencia sobre su hijo. De hecho, el menor fue el que le afirmó a los especialistas que lo atendieron que la chica “le pegaba en la cabeza y lo retaba”.

Leer mas Le robaron a su bebé de 21 días por una ventana: la secuestradora era su ex cuñada

“En eso yo me contacto rápidamente con el padre, empezamos a tener una discusión, donde el padre me negaba plenamente quién era Milagros, me decía que no la conocía. Hasta que después me dijo que era la chica con la que estaba y es de la banda Independiente. También me desmintió lo de mi hijo”, relató.

Según lo que pudo manifestar “I” a su mamá los hechos pasaron en Semana Santa, cuando el nene se quedó con su papá durante todo el fin de semana largo: desde el viernes hasta el lunes. “Cuando su padre lo trajo a lo de mis papás, lo noté más sensible que lo habitual, estaba muy extraño o cuando lo retaba se iba abajo de la mesa”, dijo.

Respecto al padre del menor (Franco Rodríguez), Candela indicó que cuando le manifestó lo que le dijo su hijo, Rodríguez no le respondió los mensajes, le clavó el visto y la bloqueo de todos lados. “Cuando le terminaron de hacer las pericias a mi hijo, me fui corriendo a su casa y su vecina me dijo que se había ido con la novia, con un bolso en la mano”, señaló.

Leer mas "Las mujeres tenían que dejar el 60%": rescataron a 13 víctimas de trata de un prostíbulo

Hace pocas horas, se difundió un audio que el propio Rodríguez le mandó a un amigo, luego de que el propio "Bebote Álvarez pidiera a través de sus redes sociales "matarlo por violín". "Ni olvido ni perdón. Si lo ven en la cancha hay que matarlo a este violín", fueron las palabras del barrabrava. “Amigo, no fui a la cancha, si la loca de Candela me ensució que toqué al nene. Vine a laburar y me partieron toda la casa. Ahora estoy con la pistola acá”, reza la escucha de Rodríguez.

Frente a esto Candela manifestó: “Encima desde la comisaría me dijeron que como no fue abuso carnal, iba a quedar en la nada. Yo le dije que tenía miedo porque él tiene hermanos policías, que lo pueden ayudar a escapar”. Y al terminar reclamó: “Él está en el barrio como si nada, le arruinó la vida a mi hijo. Quiero justicia. A mi nene lo tengo muy mal”.