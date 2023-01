"Le cortaron los genitales a mordiscos": el abuelo de Lucio Dupuy aseguró que lo mataron "por ser varón"

El próximo 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, dará a conocer el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy. Lo hará luego de que a finales de diciembre se dieran los alegatos del juicio que tiene como imputadas a la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, a quienes los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Saccose acusan del "homicidio triplemente calificado" y "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización", en perjuicio de Lucio. “A Lucio lo matan por ser varón, por odio al género opuesto porque, según ellas, interfería en la relación entre ellas”, sostuvo Ramón Dupuy, el abuelo de la víctima.

El abogado José Mario Aguerrido, querellante por parte de Christian Dupuy, padre de Lucio, adhirió al pedido de la fiscalía, aunque le solicitó al tribunal que se le sume el agravante del "odio de género", y que las imputadas fueron responsables "por acción u omisión" de las presuntas conductas violentas. “La pregunta es qué es lo que no le hicieron”, dijo indignado, triste, furioso y molesto Ramón tras conocer el resultado del estudio postmortem.

En el debate al que fueron sometidas la madre de Lucio y su pareja, el profesional Juan Carlos Toulouse indicó que el pequeño tenía numerosas lesiones. Entre ellas destacaba que había sido víctima de abusos sexuales "recientes y de vieja data", al mismo tiempo que presentaba "un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días".

La madre de Lucio enfrenta la acusación del Ministerio Público Fiscal por “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

Mientras que su pareja se le imputa el mismo delito, pero sin el agravante de ser la ascendiente. La querella, en el alegato de apertura, adhirió a las calificaciones legales del MPF, aunque añadió que también existió la agravante de odio de género para el homicidio. “A Lucio lo vejaron. En el momento de matarlo le quebraron su cadera. Tiene muchas costillas quebradas, como así también la clavícula. Tiene sus genitales mordidos a punto de cortárselos y quemaduras de cigarrillo por todo el cuerpo. Mientras lo masacraban a palos, lo violaban", denunció, con angustia y desesperación, su abuelo.

Vale remarcar que durante la primera jornada del juicio, la defensa de la madre de Lucio había dicho que la mujer “no fue la autora material” del crimen del niño y que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna, mientras que la abogada de Páez, su pareja, rechazó la acusación y dijo que ella “procuró evitar” su muerte. “A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio”, manifestó en su alegato final Magdalena Espósito Valenti.

Y de manera casi insólita, volvió a apuntar contra el padre de la víctima: “Se me critica a mí, pero no al progenitor porque padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. En todo momento él (Cristian Dupuy) se desentendió de la criatura”. Ramón prefiere llamar “progenitora” a Valenti en lugar de “mamá” “porque esa palabra le queda muy grande”. Además, se mostró enojado con el gobierno nacional por no avanzar con el tratamiento de la “ley Lucio”, que tiene como objetivo resguardar los derechos de los niños vulnerados. “Me enteré de que el proyecto fue cajoneado", dijo.

Y sumó: "Siguen pasando casos aberrantes, pero parece que al Estado no les interesan los niños. El presidente (Alberto Fernández) me prometió sacar la ley y resulta que ahora no va a ser tratada. Que se apruebe y no discuta tanto con la Corte Suprema”. El Juicio se llevó a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, hasta donde las acusadas fueron trasladadas desde la Penitenciaria 1 de San Luis, donde cumplen sus prisiones preventivas. El debate se siguió a puertas cerradas, esto se debe a que la víctima era menor de edad y también porque se debate un delito contra la integridad sexual.

El informe final de la autopsia del nene de cinco años asesinado en la ciudad pampeana de Santa Rosa determinó presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data. Lucio Dupuy también sufrió abuso sexual, según confirmó el perito forense, Juan Carlos Toulouse, quien presentó el informe final de la autopsia practicada al cuerpo del niño. En su momento, uno de los fiscales que integra el equipo creado especialmente para investigar el crimen, Walter Martos, había puntualizado: "Dentro del ámbito del ministerio Público Fiscal o en la Unidad de Género, Niñez y Adolescencia, no existe una denuncia formal de maltrato contra Lucio".

No obstante, en la historia clínica del niño figura que el 15 de diciembre de 2020 fue asistido por "traumatismos de miembro superior" en el Hospital Evita y el 18 de ese mismo mes, en el Hospital Molas, donde le diagnosticaron "fractura a nivel de la muñeca y de la mano". También que el 22 de enero de 2021 fue llevado a la posta del barrio Río Atuel, donde los médicos constataron "traumatismos de miembro superior", mientras que el 1 de febrero volvió al Hospital Evita por un "código T14-1", es decir, un traumatismo en el cuerpo. Finalmente, el 23 de marzo último le diagnosticaron en el Hospital Evita "mallet finger", una deformidad en el dedo que se genera por una fractura ósea de la falange distal.

Las lesiones que Lucio sufrió tiempo antes del asesinato, fueron ratificadas por el forense Toulouse, quien en la autopsia se refirió a mordeduras, quemaduras y golpes de antigua y reciente data. Asimismo, la autopsia confirmó que la causa de muerte del niño fue consecuencia de "politraumatismos" en distintas partes del cuerpo y una "hemorragia interna". El próximo 2 de febrero, los jueces Alejandra Ongaro, Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora informarán su veredicto, aunque no fijarán una pena ya que para ello habrá una nueva audiencia en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo.

En su alegato de cierre, la fiscal Verónica Ferrero dio por probado que el 26 de noviembre de 2021, las acusadas “agredieron físicamente, en forma conjunta”, a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 ocasionándole múltiples lesiones; y agregó que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía. Ferrero, basándose en la autopsia, habló de un maltrato físico continuo –aludió a lesiones de vieja data– y consideró que también quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones. El abogado José Aguerrido –que representa al padre de Lucio, Christian Dupuy–, adhirió a esas calificaciones legales y agregó la agravante de odio de género para el homicidio.