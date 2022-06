Le dijo a su mamá que iba a una fiesta en Berazategui y nunca volvió: lleva una semana desaparecida

Silvana Soledad Galarza tiene tan solo 20 años y desde hace más de una semana es intensamente buscada por su mamá, Viviana Esquivel. La joven desapareció durante la noche del viernes 3 de junio, luego de asistir al cumpleaños de una amiga del secundario, en una casa quinta de la localidad bonaerense de Villa España, en el partido de Berazategui. Desde entonces, su familia no sabe más nada de ella más allá de unos dudosos chats de WhatsApp que apartemente la joven habría intercambiado con su mamá durante el fin de semana posterior a su desaparición. Aunque la mujer aclara que está convencida de que la persona que le responde no es su hija y que ella está en peligro.

Según trascendió, al momento de desaparecer vestía con una campera negra con corderito, un jeans negro y borcegos de color negros, y llevaba en su bolsillo mil pesos en efectivo. Salió de su casa asegurándole que la hermana de la cumpleañera la iba a pasar a buscar por la zona de Berazategui. Cuando se despertó, Viviana descubrió que si hija todavía no había llegado, razón por la cual decidió llamarla por teléfono y desesperada porque Silvana no la atendía, le escribió por WhatsApp.

Si bien la joven no respondió sus llamadas, la respuesta por la aplicación de mensajería no tardó en llegar. El mensaje, tan confuso como claro, decía que no tenía los medios para regresar, ya que la casa quinta quedaba muy lejos y nadie se ofreció a traerla de regreso. Al final, le aseguraba a su mamá que iba a volver, pero por la noche del domingo. Pero las horas pasaron y Silvana nunca regresó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo primero que hizo Viviana fue escribirle a la joven de 20 años preguntándole si el lunes iba a regresar para llevar a su hermano al colegio. Ella respondió con un simple "sí", pero tampoco volvió. A partir de ahí, la mujer la comenzó a llamarla insistentemente, pero a pesar de que su hija aparecía como "online" en la aplicación, ella nunca le respondía. Hasta que de un momento para el otro, el teléfono de la joven se apagó durante varias horas.

Viviana no sabía la dirección de aquella casa quinta y el último mensaje que recibió desde el teléfono de su hija no hizo más que helarle la sangre: “Estoy bien, estoy lejos”. Su mamá sostiene que Silvana no es de actuar así y afirma que no es ella la que está escribiendo esos mensajes. Por esa razón, se contactó con la supuesta cumpleañera que terminó por espantar a la mujer: le dijo que no había cumplido años y que, mucho menos, había organizado una fiesta.

Fue entonces que no lo dudó, se presentó en la Comisaría Primera de Berazategui y radicó la denuncia de su desaparición. Desde entonces, nadie sabe nada sobre el paradero de Silvana: de hecho, sus compañeros le escribieron ara preguntarle lo que estaba ocurriendo y las respuestas eran tan diferentes como desconcertantes: les contó que se había ido de su casa el fin de semana para ayudar a otra amiga, que se había peleado con el novio.

Silvana conoció a la falsa cumpleañera mientras cursaba el curso de ingreso para la carrera de asistente social en la Universidad Jauretche, de Florencio Varela. Por ahora, no hay muchas pruebas sobre dónde podría estar la joven. Tampoco existen hasta el momento razones por las que haya decidido fugarse de su hogar. Lo único que pudo aportar su mamá a la policía es que su hija quería estudiar diseño gráfico y esta nueva amiga le había propuesto alojarla en la casa de una tía.

El domicilio es en Capital Federal, cerca de la cancha de River, lo que le iba a permitir cursar en Ciudad Universitaria. Pero como Silvana no trabaja, esa posibilidad se descartó. La mujer describió a su hija como una “buena persona", que no sale a bailar, fuma y tampoco se droga. También como una joven "muy ingenua y dócil, muy fácil de manipular”. Los investigadores intentan dar con el celular, pero el dispositivo fue apagado el martes a las 17 horas.