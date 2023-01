Del "le dimos murra a uno" a la macabra búsqueda en Google de los rugbiers tras el crimen de Fernando

El juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell volvió a dar un vuelco con el inicio de la parte técnica del debate, donde forenses e investigadores judiciales declararon como testigos e hicieron un recorrido no solo del análisis de las imágenes captadas por los celulares de alguno de los imputados, sino también de los chats que intercambiaron los acusados luego del crimen.

Ante la atenta e imperturbable mirada de los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)-, el instructor fiscal Javier Pablo Laborde completó su testimonio de ayer y se referirá a los datos que recolectaron de los teléfonos de los rugbiers. “La información la tuvimos que cargar en la computadora porque demoraría mucha en abrir cada teléfono”, dijo.

Y destacó: “Pueden surgir mensajes de otra fecha, pero en principio son del día 18 de enero”. Los teléfonos de los imputados fueron incautados en el allanamiento del 18 de enero de 2020 y el primero en ser analizado -según detalló- fue el iPhone de Benicelli. “Pudimos corroborarlo porque estaba asociados a la cuenta de Gmail con su nombre y apellido. En dos días hizo 5735 movimientos”, remarcó.

Entre esos movimientos, se destacaron "mensajes, fotos, ubicaciones y todo lo que se puede hacer con un teléfono". Todo ello, según Laborde, quedó registrado en orden cronológico. Fue así que el instructor fiscal mencionó que el grupo de WhatsApp que los rugbiers compartían se llamaba “Delboca3″ y mostró el diálogo que mantuvieron los rugbiers antes de llegar a Le Brique y después de la golpiza. “Estamos en la barra”, escribió Enzo Comelli a las 3.33.

A las 3.48 apareció Máximo Thomsen: “Vengan estamos re instalados”. Luego, ya transcurrido el ataque, se reprodujo el audio de Lucas Pertossi de las 4.55: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... Caducó”. A las 6.06, Ciro Pertossi apuntó: “Chicos no se cuenta nada de esto a nadie”.

Laborde luego repasó los chats del celular de Juan Pedro Guarino, quien fue sobreseído junto Alejo Milanesi luego de pasar 23 días detenido. A las 6.21 del 18 de enero, Guarino le envió una foto a su por entonces pareja desde el McDonald’s -lugar al que fueron a comer luego del asesinato, y le escribió: “Esta noche fue rara, no me siento bien. Lo único que necesito es tenerte a vos en la vida, no dejes de hacerme el pibe más feliz del mundo”.

Ella le respondió con una nota referida al crimen: “No fueron ustedes, ¿no? Estoy preocupada”. El siguiente teléfono en aparecer fue el de Ciro Pertossi. "Nos sacaron, nos agarró la policía y nos soltaron”, le escribió Ciro a una joven a las 5 de la mañana. “What, ¿¿qué??”, le respondió ella.y él agregó: “Cuando volvamos les contamos”. “No hagan cagadas”, sentenció la joven.

Minutos después se registró otra conversación de Ciro con una muchacha identificada como “Ana”. “Ciro, contestame. Ya sé que estabas durmiendo perdón. Machu y Enzo mataron un pibe”, le escribió la mujer, en referencia a Thomsen y Comelli. “Estamos bien todos. No pasó nada, no te preocupes”, le respondió. El dato perturbador llegó segundos después, luego de que se revelara que Ciro, en ese momento, buscó en Google los términos “Villa Gesell Pelea”.

Lo hizo, de acuerdo con Laborde, al menos siete veces El cuarto teléfono que se analizó en la jornada fue el de Lucas Pertossi. Dentro, había un video registrado con ese teléfono dentro del boliche a las 4.10 del 18 de enero. El investigador identificó a varios de los imputados describiendo su forma de vestir, aunque sin nombrarlos. Eran: Matías Benicelli, Ciro Pertossi, Máximo Thomsen y Lucas Pertossi.

Luego, siguió con un video de la pelea, de las 4.36, donde identificó al menos tres de los imputados, pero, otra vez, no quiso decir sus nombres. “Si bien puedo describir las ropas y conozco sus nombres, decirlos sería aventurado”, dijo Laborde. Siguió con un video de cuando los retiraron de Le Brique a las 4.38 que Lucas Pertossi filmó con su teléfono y que envió a las 4.41 al grupo “Los Locos”.

Recibió dos audios como respuesta, pero el contenido no se entendía debido al sonido ambiente del boliche. “Yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores”, escribió a las 7.53 Cinalli, junto a una foto con otras dos personas que no fueron identificadas y que nada tienen que ver con la causa. Otro de los grupos analizados por la Justicia fue “El club del Azote”, integrado por 13 personas de Zárate.

En ese grupo, Blas Cinalli escribe a las 5.08: “Nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos al centro a premiar”. Uno de los integrantes del chat le contestó: “Representá a Zárate, guacho”. Y Cinalli sumó: “Había un rubio que estaba agarrado a mi tobillo”. Esta frase se conecta con el testimonio de Tomás D’Alessandro, el amigo de Fernando que aseguró que le agarró los tobillos a uno de los agresores.

A las 6.47, alguien le preguntó: “¿Qué onda Blas, se dieron masa?”. Y Cinalli contestó: ”Dos convulsionaron, a uno lo mandamos al hospital, sin signos vitales”. Minutos después. continuó: “Le dimos murra a uno con el Perto, lo recargamos a palos, pero mal. Vinimos corriendo a casa”, contó Cinalli.