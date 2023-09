"Le estaba metiendo la mano": detuvieron a un kinesiólogo por violar una mujer de 85 años con Alzheimer

Angustia, dolor y desesperación. Eso y más fue lo que sintió la hija de una mujer de 85 años que sufre de Alzheimer (trastorno del cerebro que empeora con el tiempo provocando pérdida de la memoria y la confusión) al descubrir a través de las cámaras de seguridad que había instalado en su casa que su madre había sido abusada sexualmente por el kinesiólogo que atendía sus problemas motrices.

El grave hecho ocurrió en Lanús Este. El neurólogo que atendía a la paciente de casi nueve décadas les había recomendado a Julio César Díaz, kinesiólogo de 70 años, debido a que la avanzada enfermedad de la mujer le causó un deterioro físico y cognitivo que no le permitía moverse con normalidad. De hecho, la jubilada usa un bastón trípode como apoyo, perdió gran parte de su audición y "necesita ayuda para realizar las tareas cotidianas" de cada persona.

Además, la víctima había sufrido una caída durante los últimos días del año pasado 2022 que le provocó una seria lesión en la pelvis y por la que tuvo que iniciar una prolongada rehabilitación que derivó en la aparición de Díaz más allá del enfermero que la visitaba a diario. Para monitorearla de forma remota mientras se iba a trabajar, su hija había instalado cámaras de seguridad por toda la casa en su afán de evitar o acudir de inmediato en caso de que ocurriera un accidente.

Fue el 14 de julio de este año cuando la mujer se metió a la aplicación y descubrió a su mamá siendo atacada sexualmente por el kinesiólogo. Las imágenes eran tan nítidas como desgarradoras: Díaz llevaba los pantalones bajos y había sometido a la víctima que gritaba por ayuda. En ese momento, alertado por la situación, y tras el desesperado llamado de la hija de la jubilada, el enfermero intentó socorrerla y logró que el profesional huyera a gran velocidad del lugar.

De inmediato se hizo la denuncia contra Díaz y el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº8, a cargo de Mariela Verónica Montero y la Juez Estela del Carmen Mollo del Juzgado de Garantías Nº2 del departamento Judicial Avellaneda - Lanús. La víctima fue revisada por una perito, la cual confirmó la existencia de lesiones compatibles con un abuso sexual y confirmó el cuadro de demencia senil de la mujer.

La víctima de 85 años no recuerda el ataque debido a su condición, pero sí reconoció al acusado como su “masajista” y dijo que ese día se había ido apurado de su casa “sin saludar”. “Hace 18 años, cuando falleció mi papá, ella ya no estaba en sus cabales, estaba fuera de espacio y tiempo. Mi mamá desde el punto de vista motriz apenas camina, no tiene equilibrio, usa andador, no tiene fuerza en sus brazos", había declarado su hija.

A su vez, explicó que desde hace casi seis años que la ayuda a bañarse, destacó que su mamá apenas se cambia por sí misma y que usa pañal de noche. "Desde el punto de vista neurológico, mi mamá no sabe que estamos en el año 2023. Es sorda, no escucha aún con audífonos. Ese día recordé que era viernes y que venía Julio, el kinesiólogo, por eso fui a la cámara de la habitación", dijo sobre el día del ataque.

Siempre según su declaración, observó a través de las cámaras de seguridad a su mamá sin su ropa interior y al kinesiólogo sobre ella metiéndole "la mano en la vagina". Él tenía los pantalones bajos, le pedí a una compañera de trabajo que mire porque no podía creer lo que veía, y ella vio también. Díaz tenía que hacer kinesiología en zona lumbar, no hacía falta que se baje los pantalones para eso”, denunció.

Finalmente, la mujer afirmó que su primera reacción fue llamar al enfermero para pedirle que ayudara a su mamá porque Díaz la estaba "violando". El profesional fue detenido cuando caminaba por la calle Corvalán al 2100, en Monte Chingolo, por la Policía municipal de Lanús y la Policía Bonaerense. Se encuentra alojado en una celda de la Comisaría 2°, imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y se negó a declarar.