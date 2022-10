"Le fracturaron el cráneo": las pruebas que incriminan al novio de la adolescente asesinada en Jujuy

Evelin Marlene Farfán Céspede tenía 16 años, era intensamente buscada desde el viernes 14 de octubre y fue hallada el miércoles de esta semana muerta en un camino interno de la ciudad de Libertador General San Martín. El cuerpo de la adolescente fue encontrado cerca de las 3.30 en un camino interno de la empresa Ledesma, en el acceso sur de la ciudad de Libertador General San Martín, en cercanías de un predio de la empresa Agua Potable, en Jujuy.

De acuerdo con la autopsia, Evelin murió a raíz de múltiples golpes en el rostro y la cabeza. "Tal como lo informa el cuerpo médico forense, la causa del deceso es por traumatismos encéfalo craneano graves, como consecuencia de los múltiples golpes que recibió la víctima en la zona del rostro y la cabeza", señaló el fiscal a cargo de la investigación, José Alfredo Blanco.

Los golpes provocaron "la fractura de diversas partes maxilofacial y la base del cráneo". De esta manera, el fiscal estima que la adolescente falleció inmediatamente después del ataque sufrido la noche del pasado viernes. La víctima era buscada desde ese día, cuando salió rumbo al colegio desde su casa de la localidad jujeña de Chalicán, y fue hallada sin vida en un pozo de agua en las inmediaciones de un camino interno de la ciudad de Libertador General San Martín.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la zona donde se halló el cuerpo se secuestró un elemento contundente manchado de sangre, por lo que se estima que Evelin pudo haber sido atacada a golpes. De hecho, por el "femicidio" fue detenido José Alejandro Méndez, el novio de 18 años de la adolescente, a quien encontraron porque se quedó con el teléfono de la víctima. "Se solicitará su prisión preventiva", sostuvo el fiscal Blanco sobre el principal sospechoso.

Según trascendió, la fiscalía llegó al sospechoso por medio de una pista que surgió mediante el rastreo del teléfono celular de la víctima. "Hemos recibido informes y pudimos establecer que el sábado había un poseedor del celular que pertenecía a la joven y que se había cambiado el chip, es una persona que aparece en las cámaras de seguridad, en la zona de la terminal de Libertador General San Martín", indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

Desde el entorno del fiscal señalaron que Méndez quedó señalado como "presunto autor del hecho". "Hay elementos suficientes para decir que había tenido una participación, vamos a pedir su detención y armar una acusación fuerte", agregaron. En una de las filmaciones extraídas de las cámaras de la Terminal de Ómnibus, se puede ver al joven de 18 años "esperando a la adolescente".

Tras verla descender del colectivo, "salen juntos caminando hacia la zona sur de la ciudad de Libertador", detalló el ministro de Seguridad jujeño, Luis Alberto Martín. El funcionario indicó que las investigaciones comenzaron "desde el momento en que desapareció" la joven, "lo que permitió la recolección de entrevistas, rastrillajes y registros domiciliarios, con desgrabaciones de soportes fílmicos y se libraron los oficios como se hace en los protocolos de búsqueda".

En ese sentido, no descartó que pueda haber otras personas involucradas en el crimen que conmocionó a todos los habitantes de la provincia. Los padres y demás familiares de la víctima recibieron a profesionales pertenecientes a organismos del Estado que les brindaron la contención psicológica necesaria. "Queremos que el gobernador (Gerardo Morales) dé una respuesta, le exigimos que venga y nos dé una respuesta, una explicación. De acá no nos movemos", afirmó uno de los tíos de Evelin mientras se encontraba apostado sobre la ruta nacional 34, que fue cortada por los manifestantes a la altura de Chalicán, a pocos kilómetros de la ciudad de Libertador.

Además, denunció que si la familia de la víctima no salía a reclamar por justicia, la causa no hubiera avanzado. "Si ayer no hacíamos la marcha no se movía la investigación", remarcó. Evelin había salido de su domicilio el viernes por la tarde para recuperar una actividad escolar en el colegio al que asistía, ubicado en la ciudad de San Pedro, según le había dicho a su padre. Como no regresó a su casa, ese mismo día su papá, Ariel Farfán, la llamó a su celular, pero no obtuvo respuesta. Por medio de un familiar el hombre se enteró que Evelin había comprado el mismo viernes un pasaje para viajar a la ciudad de Libertador General San Martín, 110 kilómetros al noreste de San Salvador de Jujuy.