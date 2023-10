Le hizo una "broma" a su compañero policía, lo mató y lo condenaron: "Fue un chiste"

La escena parece salida de una película dramática o de terror, pero fue tan triste como real. Sucedió hace siete meses, cuando el policía neuquino Nicolás Leopoldo López de 29 años apoyó en "broma" su arma reglamentaria sobre el pecho de su compañero Diego Escobar de 28, y gatilló. La bala no entendió de chistes y salió, hiriendo y asesinando casi en el mismo instante a la víctima. Ahora la Justicia condenó al agresor, quien enfrenta una pena mínima de 10 años y cuatro meses.

"Lo que para el acusado pudo haber sido una broma, para nadie más lo fue", aseveró el juez de garantías Luis Giorgetti, del Tribunal Oral neuquino que integra junto a las magistradas Carina Álvarez y Estefanía Sauli. Allí declaró el acusado por "homicidio con dolo eventual, agravado por el uso de arma de fuego reglamentaria", delitos que fueron denunciados por la fiscal Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega.

La intención del abogado defensor de López, Omar Urra, es doble. Por un lado insistió con el relato de su cliente, que aseguró que todo estuvo relacionado con "un chiste", ya que "es gente que se conocía de toda la vida, amigos, lo que no acredita esta probabilidad de que haya tenido la intención de quitarle la vida". Aunque la punta que más explotó el letrado tuvo que ver con responsabilizar a la fuerza donde se desempeñaba su defendido.

"Él fue uno de los oficiales que egresó de manera virtual. Hay un programa que tenía que cumplirse y no se hizo. Una vez egresado no se lo siguió capacitando", argumentó. "Nunca debió ser policía, no terminó con la currícula como estaba prevista y todo esto contribuyó a ser tan negligente", agregó.

Al mismo tiempo, se amparó en algunas conclusiones de la causa que le sirven para tributar a esa postura. "De hecho, la perito del mismo Poder Judicial hizo un llamado de atención a la Jefatura respecto a que esta persona no podía entrar y que tenían que ser más estrictos con la selección de reclutamiento", expresó Urra.

Por estas razones es que, antes de apelar, el defensor esperará que el Tribunal revele los fundamentos del fallo. El abogado está convencido de que a partir de las declaraciones de "los testigos quedó descartada la intención de matar", por lo que considera el hecho como "culposo", a partir de que su cliente "no tuvo intención de hacerlo”.

Esto no es así para la fiscal Moreira, quien opinó que quedó "comprobado" que López "no tuvo ninguna voluntad de evitar ese resultado". Para ella, los hechos revelan "una línea delgada entre doloso y culposo". "El primer día del juicio dijimos que íbamos a poder acreditar que el imputado mató a Diego Escobar. Entendemos que con la prueba que dimos estos días ha quedado comprobado", explicó.

"En el caso de dolo eventual, el sujeto acepta que la conducta es capaz de producir la lesión al bien jurídico, y deja librado al azar que ese resultado lesivo no sucediera y se muestra indiferente", detalló Moreira, quien aseguró que "eso es lo que sucedió en este caso" porque el asesino sabía lo que podía pasar y eso no le impidió realizar la acción, cargar el arma y efectuar el disparo. "Aceptó la probabilidad de que podría provocar la muerte de la víctima y no tuvo ninguna voluntad de evitar ese resultado", agregó.

El agravante fundamental del hecho lo describió en la audiencia la fiscal de Homicidios Eugenia Titanti. Ella contó que López se acercó al local donde se dio el hecho, tras terminar su jornada laboral y que, antes de entrar, se cruzó con un primo de Escobar y le hizo el mismo "chiste", sin que la bala saliera en este caso. "Asustado, le dijo que no hiciera eso, que no era un juego. Pero haciendo caso omiso, López ingresó al taller, dónde estaba la víctima junto a su otro familiar", detalló. Aunque esta vez el proyectil sí salió, y terminó con la vida de su compañero casi en el acto.