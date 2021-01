Le mostraba el pene a menores, amenazaba empleados y acosaba: el prontuario del empresario de Pinamar

Claudio Alberto Tinari, el empresario gastronómico que fue detenido este lunes en Pinamar tras ser acusado de haber abusado sexualmente a una de sus empleadas, cuenta con un prontuario bastante complejo, cargado de hechos de violencia y hasta tiene una causa penal previa por "exhibiciones obscenas agravadas y daños".

Tirani tenía una causa previa por "exhibiciones obscenas agravadas y daños".

El sospechoso fue apresado en la tarde de este lunes, luego de que una mujer de 33 años, empleada suya, radicara en su contra una denuncia en la comisaría de la mujer local. Allí la víctima reveló que fue violada por su empleador el día 22 de diciembre pasado, y que tras el shock que sufrió, recién ahora pudo contar lo vivido.

Según explicó en su declaración, ese día Tinari la llevó hasta el hotel donde se aloja junto al resto de sus compañeros, y al llegar, ella se fue a bañar sin saber que dentro de la habitación estaba el hombre.

Cuando salió del baño, el agresor la tomó por los brazos y la forzó para abusarla, mientras que además le decía que se callara y no gritara porque todo iba a ser "rápido".

El empresario fue acusado de abuso sexual con acceso carnal.

Ante esta denuncia, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, ordenó la detención del sujeto, y aunque se negó a declarar por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", la Justicia logró reconstruir todo su prontuario, el cual está cargado de hechos violentos.

Claudio Alberto Tinari tiene 44 años, es jugador de rugby y vive en la localidad de Merlo, aunque este verano alquiló la parte gastronómica del parador Botavara, motivo por el cual contrató a varios chicos jóvenes para que atendieran en lugar.

Sobre esto, los investigadores lograron establecer que el agresor había alquilado, en los primeros días de la temporada, varias habitaciones en el Hotel Trinidad para alojar a sus empleados, pero luego reservó una casa para que pudieran vivir allí durante los meses de enero y febrero.

El empresario alquiló la parte gastronómica de un parador de Pinamar.

Testigos de la causa declararon que Tinari también tenía una relación muy violenta con su pareja, a quien amenazó varias veces de echarla del balneario. Otros aseguraron que era habitual verlo drogado o alcoholizado, y que siempre solía mantener malos tratos con los trabajadores.

Sin embargo, eso no es todo, porque además tiene una pena de 8 años de prisión en suspenso por el delito de "exhibiciones obscenas agravadas y daños", otorgada anteriormente por el Departamento Judicial de Morón.

Según lo que se pudo reconstruir, en esa causa el hombre fue juzgado luego de haber sido descubierto mostrando sus genitales en la puerta de un jardín de infantes de esa localidad del oeste del conurbano bonaerense.

Esta causa es investigada por el fiscal Walter Mercuri, a cargo de la UFI de la jurisdicción especializado en trata de personas, quien analiza también si el violento incurrió en maltrato laboral, debido a que denigraba a sus empleadas, las tocaba y hasta las encerraba en un baño para forzarlas a que le den un beso.

En las últimas horas, además comenzó a circular en las redes un audio en el que Tinari amenaza a uno de sus trabajadores con sacarle el trabajo y no dejarlo tomar ningún otro empleo en Pinamar.

"Me acaba de desbloquear tu cocinero estrella, si vos no me devolvés toda la ropa que yo le di a la gorda deformada, toda la ropa que me deben y no me pagan lo que me tienen que pagar, los voy a buscar por todo Pinamar, no van a poder trabajar en ningún hotel. Si no trabajás para mí, tenes que agarrar todas tus cosas e irte a San Rafael pa", se escucha que dice en la grabación.