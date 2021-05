Le negaron la prisión domiciliaria a Fabián Tablado en la causa por violación de perimetral

La Cámara de Apelaciones de San Isidro le negó la prisión domiciliaria Fabián Tablado, quien en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló y que está preso por violar dos restricciones perimetrales que tenía con el padre de la víctima y con sus hijas mellizas.

La defensa del acusado pidió el cumplimiento de una prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en la casa de sus padres en la localidad bonaerense de Tigre o en la de su nueva pareja (con quien mantiene una relación a la distancia vía virtual), en la ciudad cordobesa de Bell Ville.

Tablado seguirá en la cárcel.

Los camaristas Oscar Quintana y Ernesto García Maañón consideraron que el argumento de la defensa de acceder al beneficio con motivo del riesgo frente a la pandemia "en modo alguno puede ser automática y carente de análisis, debiendo la judicatura evaluar su viabilidad en cada caso concreto".

También consideraron que no había elementos "que permitan presumir que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado".

Paralelamente, luego de analizar los informes ambientales de los posibles domicilios de cumplimiento de la pena, no los consideraron sitios adecuados.

Así, consideraron el hecho que la casa de Tigre está ubicada en las inmediaciones del lugar donde actualmente trabaja Edgardo Aló y en el mismo partido en donde se domicilian sus hijas, las personas respecto de quienes Tablado registra la prohibición de acercamiento que desobedeció.

El femicida Tablado violó dos restricciones.

Mientras tanto, sobre la casa de su novia cordobesa, los camaristas se remitieron a un informe elaborado por una asistente social, el cual señala que la joven "no ha tenido uniones convivenciales previas, la relación de pareja entablada sería virtual no habiendo tenido la posibilidad de interactuar de modo personal con quien será su conviviente por lo cual aún no hay un conocimiento más profundo entre ambos".

Tablado se encuentra detenido desde el 16 de diciembre de 2020 luego de que Edgardo Aló denunciara que el 19 de octubre anterior había pasado junto a sus hijas mellizas a 150 metros de su lugar de su lugar de trabajo, en la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre.

Carolina Aló fue asesinada en 1996.

Así, el femicida violaba una restricción de acercamiento dictada por la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, quien le había prohibidoacercarse a menos de 500 metros del domicilio y del lugar laboral del padre de su víctima.

Pero, además, tenía otra perimetral que lo obligaba a usar una tobillera electrónica, impuesta por la misma jueza de familia para que no se acerque a menos de 300 metros de su ex mujer, Roxana Villarejo y sus hijas.