"Le pegaba y la maltrataba": su novio la roció con nafta, la prendió fuego y la abandonó a su suerte

Aylen Acevedo tiene 20 años y permanece internada en grave estado, luego de que su novio la rociara con nafta y la prendiera fuego el pasado viernes en la calle 8 al 1600 del partido bonaerense de Olavarría. El agresor quedó detenido y negó el delito que se le imputó: “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetuado por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa y en contexto de violencia de familia y género”.

Según trascendió, la víctima ingresó con severas quemaduras en el 11 por ciento de su cuerpo, entre el rostro, pecho y piernas, al Hospital Municipal "Héctor Cura", donde continúa internada en estado reservado y en terapia intensiva. Por el caso, fue detenido su ex pareja, Fabián Sánchez, a pedido de la fiscal Paula Serrano.

Ante la Justicia, el acusado de prender fuego a su novia declaró el sábado y aseguró que la propia víctima se roció con alcohol y negó los cargos que le imputaron.

Tras la declaración indagatoria de Sánchez, la fiscal Serrano pidió convertir en detención su aprehensión al juez de Garantías interviniente, quien tiene un plazo de cinco días para resolver la situación procesal del acusado. También le imputó al detenido los delitos de “amenazas con armas impropias” y “coacción”. A su vez, pidió que quien tenga datos para aportar se acerque al Ministerio Público Fiscal o a la Comisaría de la Mujer.

La joven y el agresor estaban en pareja hace cuatro años aproximadamente. Según pudo constatar la justicia por testimonios de allegados y vecinos se desprendió que entre ellos había repetidos episodios de violencia de género. La amiga de Aylen, Ludmila, fue quien hizo la primera denuncia, seguida de una segunda que la efectuó el hospital que recibió a la joven con quemaduras tipo AB en 11 por ciento de su cuerpo (cara, manos, tórax y abdomen).

Cómo se encuentra la víctima

BigBang habló con la mamá de Aylen, María Soledad Morales, y aseguró que su hija “sigue entubada, en terapia intensiva”. “Hay que esperar que evolucione; al mediodía iba a ingresar de nuevo al quirófano para hacerle las curaciones”. “En horas me voy a enterar cómo fue con las curaciones, porque tiene el 20% de la cara con quemadura tipo A, el tórax con A y B y las manos A y B grave”, manifestó.

La madre de la víctima es de Bahía Blanca y tuvo que viajar de urgencia a Olavarría. Ella no sabía sobre las situaciones de violencia que atravesaba Aylen, pero sus otras hijas sí. “Ellas intentaron sacarla de ahí, pero es muy difícil apartar a la víctima de su victimario”, remarcó.

María explicó que el detenido tenía dos antecedentes por violencia de género con su hija. “Ahora que estoy con todos sus vecinos me están contando cómo le pegaba, la maltrataba, la estiraba del pelo. Ellos vivían juntos”, indicó a BigBang. La madre de la víctima contó que la primera en reconocer a su hija fue su amiga Ludmila. “Ludmila reconoció el auto, a ella no la podía reconocer porque a mi hija se le caía toda la cara”, dijo consternada. “Hay un montón de personas que están apoyando a mi hija, ella es muy querida acá. Que se haga justicia, que este tipo no salga nunca más y no maltrate nunca más. Si sale va a seguir maltratando, lo va a seguir haciendo”, sentenció.