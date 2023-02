"Le pegó un tiro en la nuca a mamá y se fue": un hombre asesinó a su pareja delante de su hijo de 8 años

Un femicidio más dejó a dos menores de edad sin mamá. Verónica González tenía 27 años y dos hijos. Una nena y un nene, con quienes amaba compartir el tiempo. Tiempo que le arrebataron. El último jueves la mujer mantuvo una discusión con su pareja dentro de su vivienda, y frente a los ojos del menor de ocho años, el hombre identificado como Brian Baigorria le pegó un tiro y la mató.

Según el relato de Alejandra, hermana de la víctima, el menor que presenció el episodio acusó directamente a su padrastro. “Cuando me ve me dice ‘tía, te tengo que contar algo’ y ahí me dice que su mamá y Brian empezaron a discutir, pero como él estaba mirando los dibujitos no le dio importancia”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En esta misma línea, la mujer explicó: “El nene dijo que Brian sacó un revólver y le pegó un tiro en la nuca a su mamá. Ante el ruido, él se asusta y ve cómo su mamá cae al piso”. Desde su inocencia y su aprendizaje, Alejandra contó lo que el menor le dijo al agresor: “Lo amenazó diciéndole que lo iba a correr con el cinto porque la había lastimado a su mamá”.

No obstante a esto, en ese entonces Brian aprovechó para escapar y fugarse de la escena del crimen, gracias a la ayuda de su hermana, quien fue hacia el lugar y lo encubrió. Una vez que en la vivienda quedaron el menor y su mamá ya sin vida, en un intento de ayudarla, lo que siguió fue desolador.

“Fue a buscar papel higiénico porque me dijo que así lo vio en una película que se cura y se lo puso a su mamá para que no sangre. El me dijo: ‘Tía tenemos que llamar a los canales porque todos tiene que saber lo que Braian le hizo a mi mamá'. Solo quiere justicia por su mamá”, reveló Alejandra.

Quién encontró el cuerpo fue el papá de la víctima, debido a que la cuñada de Veronica lo llamó y le avisó de lo ocurrido. En ese momento el hombre fue junto a la Policía y se encontró con el menor de ocho años intentando auxiliarla, la mujer desvanecida en el piso, y los dibujitos sonando de fondo. La mujer también contó que el hombre era agresivo con su hermana, y que su familia estaba en desacuerdo de la relación porque la había alejado de todos sus afectos. Por otra parte, explicó que tiene antecedentes por robo y resistencia que datan desde 2011.