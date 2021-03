Le pidió a cuatro hombres que dejaran de acosar a sus amigas y le pegaron con una pala en la cara

Hace pocas horas, un joven sufrió un hecho indignante en Salta capital. El chico de 14 años caminaba con su grupo de amigos y amigas en la calle, cuando pasaron frente a una obra en construcción. En ese momento, cuatro hombres que trabajaban en el lugar, comenzaron a acosar y a decirles frases desagradables a las adolescentes, todas menores de edad.

De buena manera, el chico se acercó a los hombres para pedirles que dejen de acosar a las chicas. Pero los hombres no le respondieron y uno de ellos lo golpeó con una cara en la cara. Cuando cayó, los cuatro lo patearon. Hasta que llegó la Policía y los llevó detenidos.

La hermana del adolescente relató los hechos en su cuenta de Facebook, junto con las fotos de los atacantes, y sumó cientos de muestra de apoyo y de mensajes. “Escribo estas líneas con una indignación que me supera. En el día de hoy mi hermano (de 14 años) ha sido brutalmente golpeado por 4 malvivientes (de mas 30 años!!!!) Estos tipos se encontraban ‘trabajando´ en la Mza 518 del Barrio el Huaico y comenzaron acosando a las amigas de mi hermano, unas niñas!!!”, escribió Malena Duarte, la hermana de la víctima.

Y continuó: “Estos tipos les gritaban de todo y haciéndolas sentir incómodas. Mi hermano y sus amigos fueron a pedirles que dejen de hacerlo y sin mediar palabras una de estas bestias le pegó CON UNA PALA en la CARA a mi hermano.. ¿Que clase de ser humano (si es que así se le puede decir) actúa de esta manera? (Esto le provocó una cortadura en el rostro), mi hermano cayó al piso y entre los 4 lo patearon en la espalda, las piernas”.

Pero la violencia no cesó en ese momento. Los cuatro hombres agarraron cascotes y se los tiraron al grupo de chicas y chicos para que se fueran del lugar. Casi de inmediato, dos patrulleros llegaron a la zona, después del llamado de los vecinos que vieron toda la secuencia. Los adolescentes tuvieron que refugiarse en un comercio de la zona para no ser lastimados por las piedras.

Una vez que llegaron a la comisaría, la indignación de los adolescentes y sus familiares, que ya se habían enterado de lo sucedido, se acrecentó. La hermana de la víctima relató lo que vivieron: “Fuimos a hacer la denuncia y en la comisaría los muy COBARDES se burlaban de nosotros, se reían, cantaban, como si golpear a un MENOR mereciera festejo..”.

Y finalizó: “Voy a hacer pública sus fotos, para que los identifiquen y para que tengan cuidado!! Hoy fue mi hermano, mañana puede ser el tuyo, tu hijo, tu nieto, tu sobrino. Pueden acosar a nuestras niñas. Y NO PODEMOS PERMITIRLO. No puedo creer es que existan personas como estas. Ojalá esto no quede impune”.

Después del hecho, el joven debió ser atendido en el hospital de la zona y se encuentra en buen estado de salud a pesar de los golpes. En la comisaría, los cuatro hombres fueron denunciados por lesiones leves y acoso.