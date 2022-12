Horror en Neuquén: le pidió a su hijastra que lo acompañe a comprar, la drogó, la amenazó y la violó

Un padrastro fue detenido el domingo en Neuquén luego de drogar y abusar sexualmente a su hijastra adolescente de 17 años y amenazarla para que no cuente nada de lo ocurrido a sus familiares.

Los aberrantes hechos sucedieron el sábado a la noche: cerca de las 23 el hombre le pidió a la chica que lo acompañe a comprar unas latas de cerveza. Según la investigación, el abusador aprovechó la situación para poner -presumen- unas "pastillas molidas de clonazepam" en la bebida, para dejar drogada a la joven.

Primero estuvieron frente a la Plaza de las Banderas en el Parque Norte de la ciudad patagónica hasta cerca de las 2 de la madrugada, y luego, cuando la víctima "comenzó a sentirse mareada", el padrastro procedió a dirigirse a la esquina de Obrero Argentino y la costanera en el mirador del Paseo de la Costa, y abusar de ella.

Una vez que volvieron a la casa donde viven juntos, cerca de las 5 am, el hombre amenazó a su hijastra de que no cuenta nada de lo que le había ocurrido, porque sino la situación iba a ser peor. Aún así no pudo frenar a la chica, quien realizó la denuncia esa misma mañana, para que luego su abusador sea detenido.

El fiscal Manuel Ignacio Islas de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales de la I Circunscripción Judicial de Neuquén, consiguió sólo dos de los cuatro meses de prisión preventiva que solicitó para que el padrastro no pueda interferir en la investigación y para cuidar la integridad de la víctima.

El hombre quedó detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, situación que apoyó el patrocinio de la víctima, encarnado en la defensoría del Niño y el Adolescente local.

Antecedentes en Salta

Justamente en la provincia de Salta la Justicia viene de fallar en un delito similar, dándole una pena de nueve años y seis meses de prisión a un padrastro que durante 2016 y 2017 abusó de su hijastro adolescente.

La encargada de la condena fue la vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio de Salta, Paola Marocco, quien procesó al acusado por los delitos abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente continuado, en perjuicio de un menor de edad

"Estamos conformes con la sentencia. Al fallo lo vimos como positivo", reconoció ante Télam Yanela Barrio, de la Asociación Madres Protectoras de Salta. "Tenemos la experiencia que la mayoría de las sentencias son bajas y los abusadores quedan generalmente libres, así que en este caso pudimos ver cómo lo detuvieron al concluir la audiencia", añadió.

"Pedíamos una sentencia ejemplificadora y reparadora, pero sabemos que en los casos de abusos en las infancias la reparación es muy difícil, casi imposible", señaló la mujer. "Que un niño sepa que su mamá y la misma sociedad le cree, es fundamental: Es muy importante creer en la palabra de las infancias, acompañarlas y defenderlas", explicó.

"Sabemos lo difícil que es sobrellevar toda esta lucha sola y pensamos que las luchas colectivas sirven para concientizar, acompañar, que se visibilicen y poder cambiar un poquito la sociedad", detalló Barrio sobre la función que cumplen con su asociación.

El abusador de 35 años, que fue detenido al finalizar la audiencia, realizará un tratamiento psicoterapéutico por lo sucedido, desde dentro de la Unidad Penitenciaria local donde cumplirá su condena. También sus datos biométricos se incorporarán al Banco de Datos Genéticos, para evitar que vuelva a abusar.

La pena que el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Federico Obeid, había pedido en el caso fue de 11 años, por lo que se cumplirá casi en su totalidad.

Los abusos en este caso habían comenzado cuando la madre del chico, que había tenido dos hijas más con el abusador, se iba a trabajar o era de noche. El chico recién le contó años después a su psicólogo lo que ocurría, ya que el padrastro amenazaba que si lo hacía sus hermanas se quedaban sin padre.