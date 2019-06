A poco más de un año del ataque que sufrió en un garaje a la salida del Congreso de la Nación, el periodista Nicolas Wiñazki fue víctima de la inseguridad de todos los días cuando salía de un banco en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber BigBang, el conductor de TN pasó por el banco HSBC, ubicado en Almirante Guillermo Brown al 400 para retirar una importante suma de dinero. Al salir, decidió pasar por un kuiosco que se encontraba en la calle Dolores Prats y fue interceptado por motochorros.

Los delincuentes lo sorprendieron, le robaron el saco junto a los 60 mil pesos que había retirado minutos antes en el banco y huyeron por autopista. "Hace unas horas me robaron. Alrededor de las 3 de la tarde. No quiero dramatizarlo. Saqué plata de un banco, saco siempre y no mucha. Venía para el canal y paré en un kuiosco en el que suelo pasar cada tanto, abrí la puerta del auto y agarré el saco sin saber que la plata que había sacado estaba ahí", contó Wiñazki.

Si siguió: "Cuando caminé, la persona me manteó el saco, corrió y se fue en moto. Hay algo que se le cayó y quizás ahí estén las huellas. No pasó nada y no lo vinculo a nada relacionado con el trabajo. Me robaron hasta las llaves del auto". El 9 de mayo se cumplió un año del ataque recibió Wiñazki a la salida del Congreso de la Nación, mientras realizaba la cobertura de la sesión por el debate del proyecto que buscaba evitar aumentos en las tarifas de servicios públicos.

En aquella oportunidad, contó que cuatro hombres lo interceptaron, golpearon y lo amenazaron de muerte en un garaje. Según remarcó durante su descargo, los atacantes le "gritaron cipayo, vende patria, traidor" y le "arrojaron una lata de cerveza llena" cuando lo siguieron al garaje. “Se identificaron como militantes ´K´, pero no sé si pertenecen a La Cámpora”, había dicho.