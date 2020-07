Le robaron a una mujer el auto con su hijo de seis años adentro: dos detenidos

Los dos ladrones que este jueves en el partido de Almirante Brown le robaron a una mujer el auto en el que estaba sentado en la parte trasera su hijo de 6 años, fueron detenidos en las últimas horas tras una exhaustiva investigación que permitió dar con el paradero de los sospechosos.

Dos delincuentes le robaron a una mujer su auto con el hijo adentro.

El hecho ocurrió ayer, cerca del 16, en la puerta de la casa situada en Jujuy 935, de del barrio San José, cuando una mujer sacó del garaje su auto Volkswagen Fox, en el que estaba su hijo sentado atrás, y bajó a cerrar el portón con la intención de luego dirigirse hacia la casa de su madre.

En ese momento, y tal como quedó registrado en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de su vivienda, dos delincuentes armados con un cuchillo se aproximaron con fines de robo y abordaron el vehículo que estaba en marcha.

La mujer, identificada como Claudia Lorena Crespo, que aún estaba en la vereda, intentó evitar que los asaltantes huyeran con su hijo en el rodado y se colgó de puerta mientras éstos intentaban escapar, hasta que que finalmente cayó a la calle cuando la golpearon con la puerta del auto.

A pesar de que Crespo sufrió una fractura en el brazo izquierdo y varios golpes, corrió a los gritos detrás del auto hasta que encontró al niño, a quien los asaltantes arrojaron al asfalto a unos 200 metros.

Sobre esto, la mujer recordó que poco después vio venir al niño "sangrando" en la boca, ya que había sido arrojado por los asaltantes del auto: "Es horrible, es horrible vivir así", exclamó a los medios llorando.

"Es mi único nene, casi lo pierdo antes de que nazca, sentí que se llevaban todo, no me importó el auto, solo quería a mi nene y al ver que se iba y no me lo dejaban me desesperé, no me importó que tengan armas, sentí que me moría", contó Claudia todavía conmocionada.

El menor fue arrojado a 200 metros del lugar del hecho.

Además, Claudia recordó que, ante el temor de ser asaltada, siempre le inculcó a su pequeño hijo cómo comportarse frente a una situación de inseguridad: "Siempre le dije 'cuando te digo bajá, bajá, porque es que señores malos vienen', pero como el auto es de dos puertas no tenía por dónde".

"Hoy tenés que agradecer que no te pegaron un tiro, que no se llevaron al nene. Vivimos con miedo, ya estamos acostumbrados en Argentina, hay cada vez más robos, en todos lados, hace dos semanas que está picante, ayer en la comisaría había más presos que policías, no lo podíamos creer", agregó el papá del chico, llamado Rubén.

La madre del niño se fracturó el brazo al ser arrojada al suelo por los ladrones.

Tras la violenta situación, en las últimas horas dos jóvenes fueron detenidos acusados de ser los dos delincuentes que ayer le robaron a Crespo y a su hijo. Según trascendió, al menos una de esas detenciones fue concretada por la policía bonaerense en la localidad de Monte Chingolo, en el partido de Lanús.

Fuentes de la causa indicaron que, en el marco de los operativos, también fue recuperado el automóvil Volkswagen Fox robado a la víctima del asalto.

Por su parte, el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que ampliará la información sobre estas detenciones en una conferencia de prensa que brindará en la Estación de Policía Departamental Almirante Brown.