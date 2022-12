Le robó el celular a una mujer, se enojó porque lo insultó y le pegó un tiro a una nena de 2 años

Desde el viernes, Córdoba vive una tragedia absoluta generada por la violencia, la inseguridad y la locura. En la tarde del viernes, una mujer fue víctima de un robo en la capital de esa provincia. Podría haber sido un hecho de los que ocurren todos los días en el país, pero se transformó en una escena aberrante.

Todo sucedió cuando la mujer caminaba por la calle, a pocos metros de su casa, en la intersección de Llanquelén y Puna de Atacama, en el barrio San Alberto. Fue entonces un adolescente la interceptó, la apuntó con una pistola y le pidió el celular. La mujer se negó. Pero ante la violencia se lo entregó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Antes de que el ladrón se fuera, ella le gritó: “Hijo de puta. Chorro de mierda”. Enseguida corrió a su casa. Tras el susto parecía que todo había terminado. Pero no fue así. El delincuente regresó al barrio. Lo hizo acompañado por cuatro hombres. Como había visto la casa de la víctima, se paró en frente, sacó un arma y empezó a disparar.

“A mí no me puteás más”, gritaba fuera de sí el ladrón, enojado porque lo había insultado. Él y otros tres cómplices comenzaron a disparar a la vivienda. La mujer pudo esconderse junto a otros dos familiares. Pero no hicieron a tiempo a rescatar a una beba de dos años que jugaba a pocos metros de una ventana.

La nena, llamada Franchesca Ávila, fue herida en la cara y perdió la vida al instante. Estaba en el lugar porque estaba al cuidado de su abuela paterna y su tía fue la mujer que había sido víctima del robo. Tras el hecho, trasladaron a la chiquita a un hospital. Pero al llegar al lugar no tenía signos vitales. Horas después, una horda de vecinos salió rumbo a la comisaría para exigir justicia.

La causa quedó a cargo del fiscal de instrucción Ernesto de Aragón, que ordenó una serie de allanamientos. En la noche del sábado, la Policía de Córdoba detuvo al presunto autor del asesinato. Un adolescente de 16 años que fue reconocido por la víctima del robo. Quedó imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó detenido en el Juzgado Penal Juvenil.

El fiscal afirmó en una entrevista con el Noticiero Doce: “Volvió acompañado de otros mayores a tirotear la casa. Había cinco personas, tres por lo menos disparando. El autor material del disparo que impactó en la nena habría sido este menor”. Y completó: “No fue un disparo deliberado hacia la menor sino que sufrió el impacto con motivo de la balacera que estaba ocurriendo en el momento”.

Según la autopsia, el disparo entró en el pómulo de la nena. Al ser trasladada al Hospital de Niños, la chiquita llegó sin signos vitales tras sufrir un shock hipovolémico. El domingo, la nena fue velada. Nancy, la abuela de la chiquita, afirmó sobre el padre de la nena: “Está destrozado y sin consuelo”.