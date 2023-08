"Le voy a pedir perdón en el cielo": murió el padre de Cecilia el día que su hija hubiera cumplido los 29 años

Hace ya dos meses que Cecilia Strzyzowski entró a la casa de su ex pareja César Sena y nunca más se la volvió a ver. Las defensas de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los padres de César y acusados de ser coautores del femicidio se opusieron a las prisiones preventivas de ambos, al considerar que no existen en el expediente pruebas suficientes que acrediten su participación en el hecho.

En este contexto y en el día que Cecilia hubiera cumplido 29 años, falleció Miguel, el padre de la víctima. El hombre de 54 años había sido hospitalizado de urgencia el miércoles en el Instituto del Corazón de Resistencia, Allí permanecía con pronóstico reservado hasta que el jueves se dio a conocer la noticia de que no pudo resistir un nuevo paro cardíaco.

Miguel y Cecilia no tenían relación desde hace 20 años, ya que luego de su divorcio con la madre de sus hijas, Gloria Romero, tomó distancia de su hogar. Durante varios años el padre de la víctima estuvo preso por lavado de activos, y desde que salió de la cárcel vive en Resistencia, Chaco. En una entrevista difundida por Noticias Argentinas, Miguel contó que se enteró de lo que le había ocurrido a Cecilia por la boca de Romero.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según contó, la mujer se comunicó con él para que esté al tanto de lo que le había pasado a su hija. “Me enteré porque me llamó la mamá. Ahí comenzó una pesadilla. Como están diciendo que le hicieron eso de cortarla y no puedo pensar en eso. No puedo pensar que haya gente que pueda hacerlo. No sé si tienen perdón”, había dicho. Además, reveló que la hermana de Acuña le había dicho que su hija “estaba en el sur”.

Resulta que luego de poner en duda el poder que la familia Sena tenía en Chaco, el padre de Cecilia había revelado que conocía a la tía materna de César desde que eran jóvenes, ya que fueron juntos a la secundaria. Frente a la posibilidad de mantener contacto con ella, Miguel contó meses atrás que le mandó un mensaje por las redes sociales pero no recibió una respuesta concreta, ya que Patricia Acuña le dijo que su hija estaba en el sur.

En aquella oportunidad, el hombre había manifestado que no le tenía "miedo" al clan Sena y habló sobre los problemas de salud que atravesaba. “Tengo un par de stents y problemas cardíacos. No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija”, dijo en aquel momento, entre lágrimas, e hizo un fuerte mea culpa por haberse distanciado de sus dos hijas. "Algún día le pediré perdón en el cielo", había dicho.

Incluso Miguel expresó que “la yeye”, como el apodó a Cecilia, era su retrato y tenía la misma forma de vivir la vida. “La madre dice que se parecía a mí, que saltaba, que cantaba”, concluyó. Cecilia Strzyzowski hubiera cumplido 29 años este 3 de agosto, pero fue vista por última vez el 2 de junio en Resistencia, Chaco, horas antes de llevar a cabo junto a su ex pareja, César Sena, un supuesto viaje a Tierra del Fuego.

Sin embargo, una vez que se encontró con el hijo de los dirigentes sociales, Emerciano Sena y Marcela Acuña, no se supo nada más sobre su paradero. En la noche de su desaparición, una cámara de seguridad registró el momento en el que la joven que soñaba con ser bailarina profesional entró a la quinta de la familia de su ex pareja, pero nunca salió.

El jueves, los abogados Ricardo Osuna y Rocío Ramírez expusieron ante el juez Héctor Sandoval sus oposiciones a las prisiones preventivas dispuestas por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez.a Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Los letrados argumentaron de manera conjunta y consideraron que no hay pruebas suficientes que acrediten la coautoría del matrimonio imputado por el delito de "homicidio agravado" de la joven que hoy cumpliría 29 años.

Según las fuentes, las defensas sostuvieron que con los elementos recabados hasta el momento tanto Emerenciano como Acuña deben ser liberados. Sin embargo, el EFE y los abogados Juan Arregin y Gustavo Briend, representantes de Gloria Romero, rechazaron la posición defensista y argumentaron porqué deben seguir presos.

Tras la audiencia que duró casi tres horas y a la que esta vez no concurrieron los acusados, el magistrado pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 9 con las réplicas de la defensa y dará a conocer su decisión. Durante las exposiciones, un grupo de manifestantes marchó en apoyo a Emerenciano con banderas que pedían su libertad.

El miércoles, durante otra audiencia oral, el magistrado rechazó los planteos defensistas de nulidad de las declaraciones testimoniales que Acuña y César Sena brindaron ante la Justicia antes de quedar imputados en la causa por el femicidio de Cecilia. Concretamente, Osuna cuestionó el hecho de se tomen como prueba en la causa las declaraciones que sus integrantes realizaron como testigos, es decir antes de que quedaran vinculados al femicidio.

En ese sentido, explicó que sus dichos fueron bajo juramento de decir verdad, a diferencia de una declaración indagatoria, que se considera un acto de defensa. A pesar de eso, para el juez Sandoval esa declaración no debe anularse, ya que al momento de exponer como testigos ni siquiera se sabía que Cecilia había sido asesinada, sino que sólo se trataba de una causa por averiguación de paradero.

El abogado Gustavo Briend, uno de los representantes de la mamá de la víctima, Gloria Romero, dijo que espera que la prisión preventiva de ambos "sea confirmada" y calificó como importante el hecho de que el juzgado haya descartado la nulidad de las declaraciones.

El pasado martes, expertos del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) determinaron que los restos óseos hallados en un segundo rastrillaje en el Río Tragadero, lindero a la chanchería del matrimonio Sena, no son humanos. Este es el segundo resultado científico adverso que reciben los investigadores judiciales a cargo del caso, ya que la semana pasada, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informaron que no pudieron extraer ADN de los restos óseos encontrados en el primer rastrillaje junto al dije en forma de Cruz de Cecilia, porque estaban "en estado de carbonización a calcinados".

Los voceros añadieron que resta determinar si la sangre hallada en la caja de la camioneta de César era de Cecilia, como así también analizar los resultados de los celulares de los involucrados y el reconocimiento de la billetera y la SUBE de la víctima. Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio. Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento.

En ese momento se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña. De acuerdo con la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia Sena- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada.

Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena. Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que a los restantes acusados por el "encubrimiento agravado" del hecho.