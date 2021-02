Liberan a la joven detenida tras escapar de un abuso: la causa y el "cuchillo" que nunca apareció

Rocío Cepeda, la joven de 18 años que había quedado detenida el 26 de enero por "robo calificado" a un conductor de la empresa Beat al que ella había acusado de abuso sexual, fue liberada el miércoles luego de que sus abogadas, Raquel Hermida Leyenda y Mariana Chiacchio pidieran su excarcelación ante el juzgado de Garantía N°5. "Rocío ya está en su casa, pero aún está sin resolver el sobreseimiento", advirtió Hermida Leyenda.

Luego de pasar el día en la casa de una amiga, Rocío y tres de sus amigos decidieron pedir un choche a través de la aplicación Beat (similar a Uber o Cabify). Pero lo que parecía ser un viaje de tan solo 15 minutos en la localidad bonaerense de Grand Bourg, se convirtió en una verdadera pesadilla. Según la denuncia de la joven, el conductor del vehículo, identificado como Daniel Flores, ex policía bonaerense de 37 años, intentó abusar de ella.

En diálogo con BigBang, Hermida Leyenda había detallado cómo ocurrieron los hechos: "Ella se tomó un remis de la empresa Beat con tres amigos: los tres varones se subieron atrás y Rocío adelante. Cuando se bajan dos de ellos y queda ella con el menor de 16 años atrás, el hombre empezó a manosearle la pierna a la altura de la ingle. El amigo empezó a manotear al chofer y lograron bajarse del auto".

La letrada le explicó a este sitio que Flores persiguió a los gritos a los chicos. "En ese momento llega la Policía que los ve corriendo y el conductor les dice rápidamente que lo habían querido robar. Primero el declara ante la policía que ellos no estaban en el auto y después ante fiscalía dice que estaban en el auto y que la chica estaba atrás. Después ante los efectivos dijo que le habían querido robar una billetera y después que había sido plata suelta", dijo.

Pero existe un detalle que no es menor en la investigación: Flores acusó al joven de 16 años de amenazarlo con un cuchillo con intenciones de robo. "Dijo que el menor tenía un cuchillo que jamás apareció. Con ese cuento, el menor fue liberado y ella seguía detenida cuando la declaración dice que el cuchillo, que jamás existió, lo tenía el menor. Ella estaba detenida y no sabíamos por qué. Estamos pidiendo el sobreseimiento".

El caso, un supuesto "robo calificado", quedó en manos del fiscal de responsabilidad juvenil de San Martín, Fabián Hualde, y el juzgado de Garantía N°5. "Es una justicia patriarcal y discriminatoria que no solo discrimino a la joven, sino que no respeto la jurisprudencia presente. En San Martín hay jurisprudencia de esperar el juicio en libertad cuando hay discusiones o dudas sobre el hecho", sostuvo Hermida Leyenda.

Por otro lado, Claudia Cepeda, la madre de Rocío de 57 años, se mostró muy angustiada por todo lo que tuvo que pasar su hija y denunció que al momento de su detención fue "maltratada" por las fuerzas de seguridad. Ella no me cuenta todo para que yo no entre en desesperación. Pero la abogada me contó que estaba golpeada, que tenía moretones. Yo sé los vi la última vez que la vi, cuando la habían detenido ese día", contó.

Al mismo tiempo cargó contra Flores y resaltó que el remisero ya tiene en su haber varias denuncias por abuso sexual y maltrato de menores. "Le preguntó la edad a mi hija y si estaba de novia con alguien. Luego agarró otra calle, se desvió de su supuesto trayecto y se metió por un lugar de tierra oscura. Ahí, le puso su mano encima y le tocó sus partes íntimas", denunció Claudia.

Y sumó: "El chico se da cuenta, rompe el plástico protector de COVID-19 que separa los asientos delanteros y traseros, y lo agarra del cuello. Le empieza a dar piñas y cuando frena, le dice a ella que corra". Rocío quedó detenida en un calabozo en una dependencia policial de José C. Paz y fue liberada el miércoles cerca de las 16. El día anterior, sus abogadas presentaron formalmente la denuncia por el abuso.

Esta denuncia no se pudo hacer antes porque Rocío, que le faltan cinco materias para recibirse y sueña con se profesora de educación física, estaba detenida y debía firmarla. "Los que están obligados a formalizar la denuncia son los funcionarios judiciales y policiales. Quiere decir que no solamente la detuvieron por un invento, sino que además no la escucharon, porque debieron presentar la investigación de abuso y no lo hicieron”, cerró la letrada.