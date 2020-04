Liberaron a la mujer que mordió y le tiró gas pimienta a los policías que la quisieron detener por violar la cuarentena

Una mujer de 29 años fue detenida en Villa Ballester después de que el pasado martes mordiera, agrediera y le tirara gas pimienta a dos policías que la habían demorado en la calle por romper la cuarentena al circular sin permiso.

A pesar de que estuvo alojada algunas horas en la Comisaría 2° de San Martín, finalmente la agresora fue liberada, aunque permanece imputada por resistencia a la autoridad, lesiones y violación de la cuarentena.

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorios, muchos fueron los ciudadanos que debieron ser detenidos por incumplirlo.

Aunque las excusas y situaciones fueron diferentes, el episodio que llevó a cabo Laura Turzanski fue uno de los más violentos porque incluyó agresiones a los policías que hacían su trabajo en las calles de Villa Ballester.

Según quedó registrado en una grabación del hecho, la mujer de 29 años caminaba sin tapabocas y sin el permiso necesario para poder circular por la vía pública.

Cuando los oficiales que hacían los controles la vieron por la calle Intendente Witcomb al 2700, la frenaron para pedirle sus datos, y ella aseguró que el Decreto publicado por el Gobierno para establecer la cuarentena no estaba "por encima de la Constitución Nacional".

"No es estado de sitio, no me podés tocar”, agregó muy segura y continuó su trayecto, aún cuando los oficiales le pidieron reiteradas veces que parara.

Al intentar detenerla, Turzanski le arrojó gas pimienta en los ojos a uno de los policías, mientras que al otro oficial lo mordió en una de sus manos y también lo rasguñó.

Tras esta situación, según indicó Infobae, la agresora fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2° de San Martín, donde permaneció unas horas demorada hasta ser liberada.

Al salir, fue escoltada hasta su domicilio, donde, según las fuentes de la investigación, permanece vigilada para que no vuelva a salir.

De todos modos, el fiscal Paul Starc y el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del doctor Juan Manuel Culotta, resolvieron imputarla por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y violación de la cuarentena.

Por su parte, los policías agredidos declararon este miércoles, y ambos relatos coinciden con lo que se ve en las imágenes que quedaron grabadas en el video.

“Venga para acá, no la voy a tocar, pero usted está quebrantando la ley”, se escucha que uno de los agentes le dijo en la grabación, a lo que ella respondió: “Vos la estás quebrantando. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional”.

"¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia", contestó el policía, y después de seguirla varias cuadras, finalmente la redujeron entre agresiones.