Liberaron a Marcelo Corazza, el productor de GH: fue procesado por "corrupción de menores"

Este lunes liberaron al productor televisivo Marcelo Corazza, acusado de integrar una banda que se dedicaba a la corrupción de menores. Estaba imputado por abusar sexualmente de ellos, además de impulsar la creación de contenido pornográfico infantil. El ex participante de Gran Hermano quedó procesado por dicho delito, pero sin prisión preventiva.

Si bien Corazza recibió la inmediata libertad, la causa continúa en curso y su imputación también: “Ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de Marcelo Adolfo Corazza, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de trece años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas a un menor de trece años”, reveló la primera parte del escrito.

Por otra parte, el documento emitido por el Tribunal indicó la flexibilidad de su causa y de su nuevo paradero: “Ordenar la inmediata libertad de Marcelo Adolfo Corazza que se hará efectiva desde su lugar de detención con los alcances y restricciones impuestos en los considerados. Líbrense oficios y acta de estilo”.

Esto significó que su procesamiento sigue en pie, simplemente cumplirá la prisión preventiva desde su domicilio. Cabe recordar que el pasado 20 de marzo, Corazza fue detenido luego de seis allanamientos realizados en la ciudad misionera de Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez.

Por dicha causa de corrupción de menores, también quedaron detenidos Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti, a quien sindican como el jefe de la organización. A todos los detenidos, incluido Carrozza, se los acusa de "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

Además, según la investigación, se constató que "esta organización desarrollaba esta actividad delictiva desde hace más de 20 años, tanto en el norte del país, como en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires", por lo que se considera la posibilidad de que haya más testigos que brinden su testimonio luego de esta investigación. Hasta el momento declararon al menos once víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Misiones.

A raíz de los testimonios de las víctimas, se estableció que los abusos ocurrían en autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares. La sospecha de los investigadores es que el imputado Angelotti captaba a jóvenes y niños de la provincia de Misiones, de donde es oriundo, a través de sitios de chats en Internet para llevarlos a vivir con él a su domicilio de General Rodríguez.

Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano, la cual tuvo lugar en el año 2001 y que era conducido por la actriz Soledad Silveyra. Actualmente, estaba involucrado como productor durante la edición 2022, la cual continuó emitiéndose en el canal Telefe y llegó a su conclusión de forma normal a pesar de la detención del productor.

A su vez, el ganador de GH 2001 participaba como panelista todos los viernes a la noche del programa "Gran Hermano: La noche de los ex", donde debatía con otros ex participantes sobre los hechos desarrollados durante la actual temporada del reality.

Desde la señal emitieron un comunicado en el que se comprometió a “colaborar con la justicia en tanto sea requerido” y consignó que el imputado fue “suspendido preventivamente”. “Como es de público conocimiento, Marcelo Corazza, ex participante de Gran Hermano – Primera Edición – y empleado de Telefe, ha sido detenido fruto de una investigación judicial sobre corrupción de menores”, comienza el comunicado de la compañía . “Telefe -continuó- colaborará con la justicia inmediatamente en tanto sea requerido. Telefe ha suspendido preventivamente a Marcelo Corazza, tal como la ley lo regula, hasta que la justicia clarifique esta situación”, detallaron.

El conductor de Gran Hermano se tomó unos minutos de la gala de este lunes para pronunciarse sobre este tema y pidió que Corazza, en caso de ser considerado culpable, reciba "el peor de los castigos". “La acusación que se le hace es espantosa. A mí personalmente, como persona, como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y siempre lo que pido es justicia absoluta. Y en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito. Pero obviamente si una personas es acusada, tiene todo el derecho a defenderse”, dijo mirando atentamente ante las cámaras.

Y sentenció: "Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes. Le estuve preguntando recién a los compañeros del canal. Ellos están en shock también, imagínense tantos años trabajando acá...No quería salir y leer ese comunicado tan frío -continuó-. Obviamente que la empresa lo tiene que hacer, imagínense que tenemos las mismas dudas que ustedes y tenemos que esperar a que él pueda declarar en el día de mañana (por hoy). No tenemos más que decir. No es una persona que yo conozca mucho. Carrozza no es Gran Primo, Gran Primo es otro productor que habla con los chicos con una voz distorsionada. Solo pedimos justicia. Con los chicos, no. Ni ayer, ni hoy ni nunca".