Liberaron al policía que mató al motochorro y Berni lo respaldó: “Estaba en total estado de indefensión"

Con el contexto electoral en curso, la liberación del policía que mató, por la espalda, a tiros, a un "motochorro" no pasó desapercibida en la dirigencia política. El policía Bonaerense fue indagado ayer por la tarde, en el marco de un caso que es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno General Rodríguez.

Tras horas de declaración, el fiscal resolvió la situación del agente acusado y lo liberó porque, según testificó el policía identificado como Gabriel López, disparó con su arma reglamentaria para defenderse de un intento de robo. Durante el asalto, manifestó que temió por su vida y la de su novia, porque previamente fue apuntada por el arma del fallecido.

El policía remarcó que no recordaba haberse identificado como tal al momento del hecho y no precisó cuántos disparos hizo, pero sí que dejó de tirar cuando el sospechoso cayó al suelo. Tal como era de esperarse, la dirigencia política salió a cuestionar o respaldar el accionar del policía. En cuanto a este último, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni no dudó en defender la actitud del agente.

Pese a que el titular de la cartera de Seguridad de Buenos Aires resaltó que se trataba de un suceso “muy difícil de calificar”, defendió la decisión del agente policial. “Cuando hay duda siempre se la doy al que estaba en estado de indefensión”, señaló el funcionario bonaerense al asegurar que se habría tratado de un acto en legítima defensa.

“Uno de los requisitos para que se cumpla la legítima defensa, que es una excepción que le da la ley al ciudadano común que lo exime de la carga penal ante una agresión, es, por ejemplo, que el otro lo agreda”, indicó. Además, en diálogo con Pablo Duggan al aire de Radio 10, el ministro manifestó sus razones para creer que el policía debería ser absuelto: “Uno tiene que ver la parte objetiva que en términos generales es lo que dice la ley y los parámetros de la legítima defensa y otro es la subjetividad con que uno analiza, cuando sabe la realidad de estas situaciones y el peligro que uno corre cuando es abordado por esta gente que sabe que está drogada, que no sabe cómo va a actuar”.

El titular de la cartera de Seguridad comparó el caso del policía de Moreno con el de Chocobar. Para Berni, el policía imputado no llegó a frenar la acción del hecho delictivo, por lo que podría descartarse una premeditación de los disparos. “¿Qué quiere decir interrumpir la acción? Para que la gente entienda, cuando usted es agredido, si usted va a su casa, busca un arma, vuelve y dispara, usted cortó la acción y eso es penado”,

"Ahora, en el caso del policía de ayer, el policía fue parte de la acción y todo eso ocurrió sin una interrupción”, agregó. Al terminar, consideró que "no se puede evaluar la situación por una foto tiene que ver todo el contexto". “Es un caso difícil de resolver y cuando hay duda siempre se la doy al que estaba en estado de indefensión que, en este caso, es el policía", sentenció.