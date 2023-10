Lilia Lemoine y su delirante proyecto de Ley sobre la paternidad: "Las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos"

“No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”. Esta, entre tantas, fue una de las frases que pronunció Lilia Lemoine al proponer un polémico proyecto de Ley de “renuncia de la paternidad” que generó indignación, bronca y gran fastidio en las redes sociales.

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires anunció con bombos y platillos que propondrá un proyecto de ley para que los hombres puedan renunciar a la paternidad en caso de ser electa. “Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? ¿Porque les dijeron que tomaban la pastilla?”, cuestionó Lemoine.

La joven amante del cosplay aseguró que “la mujer, cuando se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre”, quien “podrá decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”. "Hay muchas mujeres que para enganchar un tipo se aprovechan. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo de una criatura cuando no lo quiso tener”, remarcó Lemoine.

La asesora de Milei fue entrevistada por canal de streaming Neura y se mostró “100% en contra" de la ley de interrupción voluntaria del embarazo: “Hay casos especiales que hay que tener en cuenta”. "¿Por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura que, quizás, porque le dijeron ‘sí, sí, acabá adentro que total tomo la pastilla’? O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas", disparó sin filtro.

Y sin ningún tipo de reparo, resaltó: "Se aprovechan de que el tipo, en medio de la calentura, hace… ¿viste? ‘Ay, papito, dale’. Mi abuela me lo contaba, era enfermera". "Eso es responsabilidad de él. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación y se toma la pastilla del día después. Es simple. Vos no podés tener tener tanta burocracia en el medio”, concluyó.

No está de más aclarar que en Argentina el 50 por ciento de los progenitores que tienen que abonar, no pagan "nada" en concepto de cuota alimentaria, y el 12 por ciento paga lo que le parece, de manera esporádica. Esto significa que 3 de cada 5 hogares monomarentales (en las que está al frente una mujer) no percibe la cuota en tiempo y forma.

De acuerdo con los datos brindados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbanos y Unicef en 2022, teniendo en cuenta que hay más de 1.600.000 hogares monomarentales, estas cifras "representa a más de un millón de madres que crían solas a 3 millones de niñas y niños. Mientras, un millón de progenitores no se hacen cargo económicamente de sus hijos".

Recordemos que en septiembre de este año, Lemoine fue rociada con supuesta nafta en el ingreso al acto que había realizado la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña por el homenaje a “las víctimas del terrorismo”. En ese momento, se realizaron dos detenciones durante el acto en rechazo de la iniciativa de Villarruel. Y uno de ellos fue el que aparentemente le había tirado combustible a la estilista del candidato a presidente.

La candidata a diputada de Milei lleva más de un año siendo noticia por sus polémicos actos. Sin ir más lejos, quiso inventar un chat sexual entre el libertario y Cristina Kirchner que terminó convirtiéndose en viral. En un audio que circuló con fuerza los últimos días de agosto, se escuchaba a la candidata a diputada dándole instrucciones a un hombre llamado “Ramiro”, para que arme un chat sexual falso entre el candidato a presidente de LLA y la vicepresidenta de la Nación.

El audio había salido a la luz en el programa de Viviana Canosa, en LN+, la misma que en mayo del año pasado había quedado en el centro de la escena luego de elogiar y piropear a la estilista. En aquella oportunidad, Lemoine había sido acusada de promocionar un tratamiento láser para aclarar el color de los ojos que dejó ciegas a varias personas. "Quien me corta el pelo y se encarga de cortarme las patillas es Lilia", aclaraba Milei en aquella oportunidad.

Sin ir más lejos, el año pasado, Lilia Adela Bolukalo Lemoine había sido fue acusada de promocionar en sus redes sociales a un médico que realizaba un tratamiento para "aclarar el color de los ojos". Tras ese proceso, varios pacientes comenzaron a tener problemas en la visión y varios habrían quedado ciegos. Por eso, la Justicia comenzó una investigación en los consultorios médicos ubicados en Avenida del Libertador al 900, Ciudad de Buenos Aires.

Con 43 años, ella misma afirmaba en sus publicaciones haberse sometido a este polémico tratamiento para aclarar el color de sus ojos. Además, una de las denunciantes la acusó de administrar un grupo de Facebook para promocionar el tratamiento y también captar pacientes para Pedro Garrott, el hombre que llevaba adelante la práctica de láser y que, por el insólito proceso oftalmológico, cobraba entre 5.000 y 9.000 dólares.