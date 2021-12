Linchamiento en Lanús: golpearon y desnudaron a un ladrón de 17 años arriba de un colectivo

Un delincuente de 17 años fue brutalmente golpeado y humillado por un grupo de enfurecidos pasajeros de la línea 158 de la empresa El Puente, luego de que intentara robarle el celular a una mujer mientras el vehículo circulaba por las calles Warnes y Jorge Obón de Villa Diamante. La secuencia fue registrada por uno de los testigos del hecho con su teléfono y no tardó en viralizarse a través de las redes sociales.

El hecho ocurrió el último sábado por la tarde y si bien el delincuente intentó robarle el celular a una joven de 26 años que estaba a bordo del colectivo, el rápido accionar de uno de los pasajeros evitó que esto sucediera. Al colectivo subieron tres asaltantes en Villa Diamante, en ese momento un hombre que se encontraba cerca de la pasajera advirtió la intención de los asaltantes, detuvo el intento de robo y, con ayuda de otras personas, logró reducir a uno de los tres ladrones.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al verse rodeados, sus dos cómplices bajaron del colectivo por las puertas traseras y escaparon a toda velocidad. El restante fue atrapado, golpeado, desvestido y cacheteado hasta el cansancio. “Para que aprendas a respetar a los pibes de la Villa. Yo también hacía la misma que vos, me subía al colectivo y le robaba a un vecino. Si querés darle de comer a tu mamá andá a laburar como vamos nosotros”, se le escucha decir al "justiciero".

La secuencia y el maltrato al delincuente quedó registrado en el video que se hizo viral. En las imágenes se puede ver al joven de 17 años acorralado, completamente desnudo de la cabeza hasta los pies, con la excepción de la ropa interior, y ensangrentado producto de los feroces golpes que recibió. “No me pegues más, ya fue”, se lo escucha implorar al ladrón, mientras que otro de los pasajeros acota: “Andá a laburar, rata”.

A pesar del ruego del delincuente, quien no dejaba de sangrar y ya se encontraba visiblemente maltrecho, el pasajero que lo detuvo, agregó: “Yo te voy a pegar todo lo que yo quiera”. Efectivos de la Estación de Policía Departamental de Lanús detuvieron al ladrón -un adolescente de 17 años con domicilio en ese mismo barrio, identificado como M.E.H- que al ser menor de edad quedó a disposición del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

En octubre de este año ocurrió un hecho similar en el partido bonaerense de José C. Paz. Un delincuente de 17 años fue golpeado y humillado por un grupo de enfurecidos vecinos luego de que intentara asaltar un kiosco en el partido bonaerense de José C. Paz. Dentro del local, que funcionaba en una casa ubicada en las calles Maestro Ferreyra y Rodó, en la zona de Barrio Sarmiento, estaba su dueña, de 37 años, quien llegó a activar la alarma vecinal.

Si bien los delincuentes intentaron robar el dinero en efectivo que estaba en la caja registradora, el rápido accionar de la comerciante provocó que los vecinos acudieran en su ayuda. Al verse rodeados, ambos jóvenes intentaron huir del lugar, pero fueron perseguidos por los vecinos. De hecho, uno de ellos fue atrapado, golpeado, desvestido y atado con cinta a un poste de luz a pesar de que no llevaba un arma.

Las imágenes de lo sucedido fueron tomadas por algunos de los vecinos que protagonizaron la "caza del ladrón" y luego compartidas por el Diario Efecto. De acuerdo a lo que se pudo ver en las imágenes, celebradas claro está en el Barrio Sarmiento, el delincuente que no logró escaparse de la furia de los vecinos resultó con una herida sangrante en el rostro. Además, fue despojado a la fuerza de sus prensas con la excepción de la ropa interior.

Pero como si esto no fuera suficiente, usaron cinta de embalar para atarlo a un poste de luz hasta la llegada de la Policía. Sin ir más lejos, alertados por un llamado al 911, al lugar llegaron efectivos de la Comisaría 3° de José C. Paz, que aprehendieron al joven. Vale aclarar que el chico, al no haber utilizado un arma de fuego o ser menor de edad, fue liberado horas después. “Son menores y viven a unas cuadras de aquí”, manifestaron los vecinos.

A su vez, aseguraron que el barrio actualmente “es tierra de nadie” a causa de los reiterados asaltos que sufren los vecinos a todas horas. “Estamos hartos de los robos. A una vecina le robaron la bicicleta, a otra le entraron a la casa. También quisieron asaltar en la barbería del barrio. Queremos seguridad para poder vivir tranquilos”, había agregado otra vecina al diario local.