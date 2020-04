Llamó al 911 mientras la atacaban y la encontraron 16 horas después apuñalada: las otras denuncias que hizo y la Policía desestimó

Madrugada del martes: 02.37 horas. Se activa una llamada al 911. Del otro lado, Rosa Del Milagro Sulca, una maestra salteña de 48 años. "¡Me están matando!", alcanzó a decir, antes de que alguien le sacara el teléfono. Pese a la advertencia, la Policía la encontró 16 horas después asesinada en su casa: la mataron de 17 puñaladas. La impericia policial y la detención de los cuatro sospechosos por el crimen que conmociona a la provincia.

Cuando Rosa logró escapar del ataque e intentó pedir ayuda, una mujer le sacó el teléfono e intentó desviar la atención. Se hizo pasar por su sobrina y le dijo al operador que desestimara la llamada dado que su tía tenía "problemas psiquiátricos".

Pese a la intervención de la falsa sobrina, un patrullero se acercó al domicilio. Tocaron la puerta, nadie respondió y abandonaron el lugar. No intentaron ni siquiera ver si Rosa se encontraba dentro del domicilio amenazada o imposibilitada de responder.

Cuando la Policía regresó, ya era demasiado tarde. Al ingresar a la casa, se encontraron con el cadáver de la docente. La asesinaron de 17 puñaladas. De acuerdo a los investigadores, la saña con la que la mataron podría responder a un fallido intento de robo.

"Había denunciado en la comisaría que varias veces habían entrado a robarle y los policías no hicieron nada para prevenir semejante tormento que terminó sufriendo", denunció una vecina de Rosa al diario local El Tribuno.

Al momento, hay cuatro detenidos por el crimen: entre ellos, una adolescente de 17 años y otra de 19; quienes en las próximas horas serán imputados por el delito de homicidio criminis causa, con alevosía. Se suma, además, la detención de los dos efectivos que se acercaron a la escena del crimen tras el llamado de la víctima, pero que decidieron retirarse sin intervenir.

"Dios quiera que se haga justicia. Mataron a una mujer inocente, que había alertado en más de una oportunidad que la querían matar", sumó con indignación la mujer, quien además participó de la protesta que vecinos realizaron frente a la dependencia policial, con barbijos y distancia social.

Las otras denuncias de Rosa que nadie escuchó

El sábado, tres días antes de su asesinato, Sulca había denunciado por Facebook su calvario: "Entraron a robarme el 26 de enero y nuevamente el 16 de marzo, esta última fecha antes de la cuarentena. Me desvalijaron la casa y nadie vio nada. Ya todo debe estar vendido en Floresta, es como sentirse vejada. Sólo uno sabe lo que cuesta adquirir las cosas y también sé que todo se paga en esta vida".

De acuerdo a Daniel García, otro de sus vecinos, la mujer les contó que fueron dos adolescentes quienes le robaron, haciéndose pasar por alumnas particulares. En esa oportunidad, la amenazaron con un arma blanca; la misma con la que la habría sido asesinada.

"Dicen que la mataron con un cuchillo sierrita. Rosa hace rato había denunciado que varias veces le entraron a robar, pero la Policía no hizo nada. Yo la vi a Rosita hace dos semanas y estaba deprimida y llorosa. Ahí me contó que estas dos chicas (las detenidas por el crimen) siempre fueron a su casa con la excusa de tomar clases particulares y le terminaban robando. Estas chicas la quisieron lastimar con un cuchillo y le dijeron que no haga la denuncia porque la iban a matar", denunció en diálogo con el portal DNI Salta.