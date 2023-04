Llegó para dar a luz, no la atendieron, su bebé nació muerto y ella falleció horas después

Horror en el Hospital Pasteur. Una joven de 30 años llegó embarazada a punto de parir y, según la denuncia de su familia, el cuerpo médico demoró más de una hora en atenderla porque estaba "de paro". Al momento de la cesárea, el bebé ya había fallecido y la joven madre murió horas después, producto de una infección en su útero. La grave denuncia de su familia.

“En ese tiempo que esperó, sufriendo como un perro, al bebé dejó de latirle su corazoncito y mi hija hizo un pico de presión”, denunció la mamá de la joven de 30 años que falleció junto a su bebé luego del parto.

La madre de la víctima denunció por negligencia y mala praxis a los médicos del Hospital Pasteur, ubicado en la localidad de Villa María. Según su descargo, Natalia Resser entró al centro de salud con contracciones y a punto de tener a su bebé, pero los médicos no la habrían querido atender por el paro del personal de salud que sucedía en ese momento.

La madre de Resser manifestó al medio Villa María Ya que los médicos demoraron un hora en atender a la joven, hasta que le realizaron una ecografía de ultrasonido y confirmaron que el bebé no tenía latidos.

La denunciante contó que, a raíz de confirmar el fallecimiento de su nieto, le realizaron una cesárea de urgencia. “Ahí ella escuchó, mientras le hacían todo y la atendían, que el bebé estaba muerto”, detalló.

“La manosearon, la ultrajaron, le lastimaron un brazo. La habían anestesiado con epidural para hacerle la cesárea, no tendrían que haberle tocado el brazo, pero la sacudieron tanto para sacarle el bebé que la lastimaron toda. Gritaba de dolor, cuando siendo una cesárea se anestesia y no duele nada, y lo sé por experiencia propia”, agregó la mujer.

Las malas noticias para la familia de la joven no terminaron ahí, porque luego de la cesárea los médicos le informaron a la familia que tenían que operar nuevamente a Natalia para sacarle el útero porque presentaba un sangrado.

“La pasaron a una pieza común donde le agarró una grave hipotermia. Las médicas se asustaron y la volvieron a pasar a terapia. Ella estaba muy ida, no reaccionaba nada”, explicó la madre.

Luego de algunas horas, finalmente los médicos operaron a la joven y fue en esa intervención en la que falleció, según el parte oficial, de un paro cardíaco del cual la intentaron reanimar. “Se estaba yendo en sangre y no lo pudieron controlar”, agregó.

La madre de la joven sostuvo que los maltratos no terminaron ahí, porque desde el Hospital Pasteur las obligaron a hacer todos los trámites rápidamente: “Nos apuraron a retirar a mi hija muerta y a mi nieto muerto. Tengo sus audios que me mandaba, sufriendo, que no la querían atender".

“La dejaron morir sola como si fuera un perro, eso le hicieron a una chica de 30 años con toda una vida por delante, dejando a una criatura de tres años sin madre”, concluyó. Hasta el momento, el hospital no salió a dar declaraciones al respecto.