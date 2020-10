Lleva un año y 8 meses desaparecido: la sospecha de la familia del policía y el rastrillaje tardío

Tras un año y 8 meses de investigación, la familia de Arshak Karhanyan todavía no sabe qué pasó, ni cuál es el paradero del joven de 27 años que fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019, después de que saliera de un comercio al que fue a comprar una pala, para hacer algo que hasta ahora la Justicia no pudo descubrir.

Durante este tiempo, la causa avanzó a paso lento y recién este sábado que pasó se llevó a cabo un rastrillaje ubicado cerca del lugar por donde se cree que el policía de la Ciudad de Buenos Aires pasó antes de desaparecer. Como en el predio no se encontraron rastros del oficial armenio, la mamá de Arshak piensa que su hijo puede quizás estar en otro lado, mientras que además afirma con total seguridad que el joven fue víctima de una trampa.

Arshak Karhanyan está desaparecido hace 1 año y 8 meses.

La investigación por la búsqueda de Karhanyan comenzó a las pocas horas de su desaparición, cuando su familia radicó una denuncia ante la policía, la cual al principio los propios colegas del joven no quisieron tomar, ya que le dijeron a su madre que seguro se había ido por ahí con una chica o una amante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desesperada, Vardush Davtyan insistió para que empezaran a buscarlo, y así los investigadores descubrieron que el celular del chico, y también sus cosas personales habían quedado en el departamento en que el vivía, lo que hace presumir que pensaba volver pronto.

También se determinó que antes de desaparecer, un compañero de trabajo del policía pasó a visitarlo por su casa, y que en la puerta del departamento ambos estuvieron varios minutos hablando, situación que fue captada por una cámara de seguridad.

Ese mismo hombre lo había llamado también el día anterior, algo que para la mamá de Arshak resulta sumamente extraño. Según declaró el oficial Leonel Herba, la idea de su compañero era venderle un auto que había estado pagando mediante un autoplan, y se habían juntado justamente para hablar de eso.

El joven salió de su casa y dejó sus pertenencias adentro.

"Mi hijo venía pagando hacia tres años un auto, y tenía que retirarlo pero no estaba conforme con ese modelo, y mi marido tenia que ayudarlo para sacar otro. Tenía que retirarlo el jueves, y desapareció el domingo anterior. El sábado anterior este hombre lo llamó y hablaron 40 minutos, aunque no sabemos qué decía la conversación. Yo no creo que hayan hablado tanto de ese auto", dijo Vardush Davtyan en conversación con BigBang.

Más allá de esta duda persistente, la madre del policía se mostró aliviada de que el sábado pasado los investigadores no hayan encontrado rastros de su hijo en el rastrillaje, ya que durante todos estos meses pensó que quizás ahí podía estar enterrado su cuerpo.

En este sentido, explicó que el predio de Caballito donde se llevó a cabo el operativo ocupa casi dos manzanas, y que se trata de un lugar donde hay terrenos del ferrocarril.

Sobre esta zona, comentó que tanto ella como su abogado pedían hace tiempo que se rastrillara, ya que estos terrenos están ubicados a tres cuadras del comercio Easy donde el joven compró una pala.

El joven de 28 años fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019.

"Por suerte no encontramos nada, para mí es un alivio lo que pasó. Solo aparecieron algunas zapatillas viejas, algunos trapos, pero nada que ver con la ropa de él Ahora estoy mas tranquila que antes. Pasaba y pensaba que estaba ahí, pero ahora estoy tranquila, aunque capaz a la policía le gustaría encontrar algo para mostrar que están trabajando", sostuvo, al mismo tiempo que contó que ella misma supervisó el procedimiento de principio a fin.

Según comentó a este portal, hace tiempo intentan que se lleve a cabo un operativo en ese predio, pero durante todos estos meses la Justicia no lo aceptó. "Mi abogado ahora logró que hiciéramos el rastrillaje, la fiscal me dijo que todo lleva tiempo, que la cuarentena alentó todo, pero yo desde el primer día pedía que fueran ahí. Tardamos un montón, porque yo hubiera preferido que se rastrille ahí los primeros días", se lamentó.

Davtyan aclaró que una de las hipótesis tenía que ver con la posibilidad de que su hijo hubiera enterrado algo ahí porque compró una pala antes de desaparecer, aunque en verdad lo que ella piensa es que alguien le tendió una trampa.

Su mamá lo busca con vida.

Más allá de que su desaparición "parece de película", la mamá de Arshak considera que pasó mucho tiempo ya desde la última vez que su hijo fue visto, y que hay pericias que se debieron haber realizado antes.

"Las persona piensan que es normal esperar este tiempo, pero para una familia es mucho, en mi familia estamos mal, muy mal. Al principio se hablaba en todos lados del caso, pero después vino otra cosa y terminó. Yo pensaba que como mi hijo era empleado de la policía, lo iban a buscar, pero después tardan tanto los jueces y fiscales", opinó.

Lo último que se sabe del oficial es que salió del Easy ese domingo y que caminó hasta la esquina, aunque su imagen luego se pierde. "A mi hijo le hicieron una trampa, y espero que esté con vida, porque no quiero pensar en otra cosa. Yo quiero encontrarlo con vida, y explicarle a todo el mundo qué pasó, a veces pienso que ya está, que ya no va a aparecer, pero después digo que no. Acá en Argentina me contaron que hay muchos desaparecidos, desaparece gente grande, chicas, niños, y nunca encuentran sus cuerpos, pero un chico de 27 años no pueden querer robarlo", indicó.

El policía fue captado en una cámara mientras compraba una pala en un Easy.

Sobre esto, Davtyan comentó que está segura de que su hijo no se fue por decisión propia, ya que Karhanyan nunca se quedaba a dormir en otra casa que no fuera la suya o la de su madre, sobre todo porque además siempre estaba pegado a ella, ayudándola con todo lo que necesitara, lo que le da la pauta de que algo malo tuvo que pasar.

Otras de las coincidencias extrañas del caso, es que se cree que el oficial desaparecido participó como perito de la División Cibercrimen de la Policía de la Ciudad en la primera etapa de la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, aunque algo sucedió y por algún motivo fue trasladado para trabajar en la comisaría de Caballito.

"Yo no puedo opinar de eso, porque mucho no sé, pero sí sé que la policía está metida, y que su desaparición fue forzada. Siempre que siento un ruido pienso que es él, o que es la policía que vienen a decirme algo y no", cerró Davtyan.